Интерком Saramonic WiTalk9 WT5S разработан для средних и больших команд, которым требуется высокое качество связи, стабильность и несколько каналов. Он оснащен технологией Saramonic ClearTalk, активным шумоподавлением (ENC) с тремя микрофонами и двумя антеннами, что позволяет командам вести переговоры на расстоянии до 500 метров стабильно и четко даже в шумной обстановке с помехами.

Saramonic WiTalk9 работает на частоте 1.9 ГГц (на основе DECT). Каждая гарнитура оснащена шумоподавляющим массивом из трех микрофонов, которые улавливают шум в сфере 360° и фирменным алгоритмом шумоподавления (NCA), который устраняет окружающий шум и улучшает передачу голоса, обеспечивая четкость командных переговоров даже в шумной обстановке.

Прекрасно подходит для кинопроизводства, выступлений, телепроизводства, спортивных мероприятий, обеспечения безопасности, розничной торговли, работ на открытом воздухе и управления дорожным движением.

Особенности Saramonic WiTalk9

Полнодуплексная система 1,9 ГГц, готова к использованию без концентратора.

Удаленная интеркоммуникация: обеспечивает связь между городами/регионами с помощью программного обеспечения, например, Zoom, Teams и т. д. Мастер-гарнитура может подключаться к телефону или компьютеру (по проводу или без провода) для удаленной связи.

Конструкция с двумя антеннами: стабильная связь на расстоянии до 500 м. Минимизирует помехи в зонах с зашумленным эфиром.

ClearTalk: оснащена массивом из трех микрофонов с шумоподавлением на 360 и фирменным алгоритмом шумоподавления (NCA), который снижает окружающий шум и улучшает прием голоса, обеспечивая четкую командную речь даже в шумной обстановке.

Алгоритм АРУ и высокая громкость: обеспечивают четкую работу внутренней связи в шумной обстановке с уровнем звукового давления до 130 дБ.

Приложение Saramonic: включает основные функции в крупных значках для интуитивной навигации. Адаптивная скачкообразная перестройка частоты (AFH) для бесперебойного использования по всему миру.

Прием/передача на основе DECT с шифрованием: обеспечивает безопасную связь, предотвращая частотные помехи.

Сценарии использования интерком гарнитур:

Кинопроизводство

На съемочной площадке съемочная группа может беспрепятственно взаимодействовать с операторами и световиками, чтобы координировать съемку в режиме реального времени. Члены команды: режиссер, продюсер, ассистент по производству, оператор-постановщик, ассистент оператора, световики, гаффер, исполнительный продюсер, реквизитор, координатор по актерскому составу.

На съемочной площадке

Ток-шоу режиссер может координировать действия с операторами и производственной группой, корректируя кадры и управляя переходами в прямом эфире, обеспечивая бесперебойную трансляцию.

На крупном спортивном мероприятии,

Например, чемпионате страны или мира, менеджер мероприятия может беспрепятственно общаться с тренерами и судьями, обеспечивая эффективную координацию и быстрое принятие решений для верификации результатов, и безопасности спортсменов в напряженные моменты.

Характеристики:

Тип подключения: Беспроводная сеть

Преобразователь: конденсаторный

Дальность передачи: до 500 метров

Режим модуляции: GFSK

Частота дискретизации: 16 кГц / 16 бит

Задержка передачи голоса: менее 83 мс

Чувствительность приема: менее -93 дБ

Глубина шумоподавления: 50 дБ

Частотная характеристика: 150 Гц – 8 кГц

Отношение сигнал/шум: более 65 дБ

Искажения: менее 1% при 94 дБ SPL, 1 кГц

Тип микрофона: электретный

SPL на входе: более 100 дБ SPL

Выходной уровень SPL: 128 дБ

Емкость сменного аккумулятора: 1450 мАч

Беспроводное подключение:

Беспроводная технология: Цифровая 1,9 ГГц

Рабочий диапазон: 500 м

Максимальное количество приемопередатчиков в диапазоне: 30

Беспроводная модуляция: GFSK

Дуплексный режим: полнодуплексный (FDX)

Задержка: < 83 мс (максимальная)

Приблизительная чувствительность к радиочастотам: -93 дБ

Шифрование: Фирменное

Совместимость с мобильными приложениями: Есть (Android и iOS)

Входы/выходы:

Антенна (гарнитура): 2 встроенных

Входы/выходы: Нет

Наушник:

Конструкция наушников: Вкладышевые (наднаушные) / накладные (околонаушные)

Подключение наушников / Стиль ношения: Повязка на голову

Количество наушников: Один наушник (Левый или правый)

Звуковое поле: Монофоническое

Расположение органов управления/микрофона: Регулируемая штанга

Частотная характеристика: от 150 Гц до 8 кГц

Общее гармоническое искажение (THD): 1%

Максимальный уровень звукового давления (SPL): 128 дБ

Уровень шума: >65 дБ

Микрофон:

Тип микрофона: Электретный конденсаторный

Расположение микрофонной стойки: Сменное (слева или справа)

Тип звукоснимателя: Всенаправленный

Микрофон с функцией шумоподавления: Есть

Частотная характеристика: от 150 Гц до 8 кГц

Чувствительность: -93 дБ

Максимальный уровень шума: 120 дБ

Искажения: <1%

Проводное подключение:

Аудиоразъем: Нет

Аудиоразъем для подключения к наушнику: 1/8" / 3,5 мм TRRS

Батарея:

Состав батареи: литий-ионный полимер (LiPo)

Емкость (мАч): 1450

Время работы (гарнитура): 10 часов / 15 часов

Время подзарядки: 3,5 часа

Комплектация: