Универсальный видеокомплект для смартфона Saramonic VGM прекрасно подходит для создателей контента, видеоблогеров и видеооператоров. VGM поставляется с микрофоном Vmic Mini, зажимом для смартфона, ремешком, резьбовым креплением для штатива на 1/4", двусторонней направляющей, двумя креплениями типа «холодный башмак», двумя рукоятками и двумя односторонними направляющими. Это позволяет прикреплять светодиодные осветители, микрофоны, микшеры, беспроводные микрофонные приемники и другие аксессуары к VGM. Ухватистые ручки сделают ваши видео стабильнее без использования дополнительных устройств.

Особенности:

Видеокомплект для смартфона со стабилизирующей ручкой и микрофоном

Интуитивно понятный дизайн, идеально подходит для съемки с рук

Прочная конструкция из алюминиевого сплава

Поддерживает до 5 кг нагрузки

Встроенная резьба 1/4" -20 для дополнительных вариантов крепления

Эргономичные рукоятки

Комплектация:

VGM поставляется с микрофоном Vmic Mini, зажимом для смартфона, ремешком, резьбовым креплением для штатива на 1/4", двусторонней направляющей, двумя креплениями типа «холодный башмак», двумя рукоятками и двумя односторонними направляющими.