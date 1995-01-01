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Комплект Saramonic VGM, держатель телефона, микрофон Vmic Mini

  • VGM, держатель телефона, микрофон Vmic Mini
  • VGM, держатель телефона, микрофон Vmic Mini
  • VGM, держатель телефона, микрофон Vmic Mini
  • VGM, держатель телефона, микрофон Vmic Mini
  • VGM, держатель телефона, микрофон Vmic Mini
  • VGM, держатель телефона, микрофон Vmic Mini
  • VGM, держатель телефона, микрофон Vmic Mini
  • VGM, держатель телефона, микрофон Vmic Mini
  • VGM, держатель телефона, микрофон Vmic Mini
  • VGM, держатель телефона, микрофон Vmic Mini
  • VGM, держатель телефона, микрофон Vmic Mini
  • VGM, держатель телефона, микрофон Vmic Mini
  • VGM, держатель телефона, микрофон Vmic Mini
Код товара:УТ-00078918
Артикул:VGM*

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Универсальный видеокомплект для смартфона Saramonic VGM прекрасно подходит для создателей контента, видеоблогеров и видеооператоров. VGM поставляется с микрофоном Vmic Mini, зажимом для смартфона, ремешком, резьбовым креплением для штатива на 1/4", двусторонней направляющей, двумя креплениями типа «холодный башмак», двумя рукоятками и двумя односторонними направляющими. Это позволяет прикреплять светодиодные осветители, микрофоны, микшеры, беспроводные микрофонные приемники и другие аксессуары к VGM. Ухватистые ручки сделают ваши видео стабильнее без использования дополнительных устройств.

Особенности:

  • Видеокомплект для смартфона со стабилизирующей ручкой и микрофоном
  • Интуитивно понятный дизайн, идеально подходит для съемки с рук
  • Прочная конструкция из алюминиевого сплава
  • Поддерживает до 5 кг нагрузки
  • Встроенная резьба 1/4" -20 для дополнительных вариантов крепления
  • Эргономичные рукоятки

Комплектация:
VGM поставляется с микрофоном Vmic Mini, зажимом для смартфона, ремешком, резьбовым креплением для штатива на 1/4", двусторонней направляющей, двумя креплениями типа «холодный башмак», двумя рукоятками и двумя односторонними направляющими.