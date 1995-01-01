Описание

Saramonic UwMic9 - беспроводная УВЧ радиосистема, работает в разрешенном частотном диапазоне УВЧ 514-596 МГц, для передачи доступны 2 канала: в комплекте идёт 1 передатчик с петличными микрофонами, вы также заменить один из них на ручной микрофон HU9 или любой XLR микрофон с помощью передатчика TX-XLR9. Приемник и передатчик выполнены в металлическом корпусе, качество сборки высокое. По звуку система UwMic9 находится на вещательном уровне, вполне может использоваться для профессиональной видеозаписи и телевидения.

Передатчик имеет 3 режима мощности, максимальная дальность – до 100 м, есть возможность выключения звука (Mute). Звук передается без цифрового шифрования, поэтому возможно вмешательство помех от других источников, 96 каналов позволяют выбрать наименее загруженную частоту, есть функция автоматического сканирования для выбора свободной частоты. Выбранный канал синхронизируется между микрофоном и приемником с помощью ИК сигнала.

Задержка передачи звука минимальная, всего 12 мс. Выход на наушники позволяет отслеживать уровень звука. Встроенный усилитель приемника позволяет регулировать его в пределах от 0 до +30 (по умолчанию установлено 30). Приемник и передатчик работают от 2 элементов типоразмера АА каждый.

Технические характеристики:

TX9

Номер канала: 96

Группа каналов: A или B

Тип генератора: синтезатор PLL

Несущие частоты: 514–596 МГц

Опорное отклонение: ±5 кГц (-60 дБВ, вход 1 кГц)

Отношение сигнал/шум: 70 дБ или более

Подавление шпор: -60 дБ

Задержка голоса: 12 мс

Антенна: проволочная антенна 1/4 λ

Разъем аудиовхода: TX9: мини-джек 3,5 мм

Эталонный входной уровень аудио: -60 дБВ (вход микрофона, ослабление 0 дБ)

Искажение: 0,5% или меньше

Вес: около 211,4 г (без батарей)

Батарея: две батарейки размера АА

Размеры: 170,9 × 63,5 × 30 мм

Рабочая температура: от 0 ℃ до 50 ℃

Температура хранения: от -20 ℃ до + 55 ℃

RX9

Номер канала: 96

Группа каналов: A и B

Тип генератора: синтезатор PLL

Разъем аудиовыхода: мини-джек 3,5 мм

Антенна: проволочная антенна 1/4 λ

Уровень аудиовыхода: -60 дБВ

Выходной уровень наушников: 30 мВт (16 Ом)

Частоты приема: 514–596 МГц

Чувствительность приема: -95 дБм

Отношение сигнал/шум: 70 дБ или более

Задержка голоса: 12 мс

Опорное отклонение: ±5 кГц (-60 дБВ, вход 1 кГц)

Частотный диапазон: от 40 Гц до 18 кГц (+/-3 дБ)

Искажение: 0,5% или меньше

Подавление побочных эффектов: -60 дБ

Эталонный входной уровень аудио: -60 дБВ (вход микрофона, ослабление 0 дБ)

Вес (без батарей): около 218,7 г

Батарея: две батарейки размера АА

Комплектация: