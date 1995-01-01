Микрофон Saramonic SR-XMS2 петличный, стерео, TRS, 6 м (уцененный)
Код товара : УТ-00075370
Артикул : SR-XMS2 (у)
Причина уценки:
Вскрытая упаковка
8%
4 690 ₽
4 299 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Петличный направленный стереомикрофон Saramonic SR-XMS2 обеспечивает интересный бинауральный эффект за счет того, что капсюли направлены в разные стороны. Хорошо подходит для ASMR, видеоблогов и подкастов. Длина кабеля 6 метров: предназначен для студийной записи без использования удлинителей или радиопередатчиков. Штекер 3.5 мм TRS – напрямую подключается к любой камере, имеющей функцию подачи питания на микрофон (plug-in power).
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