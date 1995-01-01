Микрофон Saramonic SR-XMS2 петличный, стерео, TRS, 6 м (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075370 Артикул : SR-XMS2 (у)

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Петличный направленный стереомикрофон Saramonic SR-XMS2 обеспечивает интересный бинауральный эффект за счет того, что капсюли направлены в разные стороны. Хорошо подходит для ASMR, видеоблогов и подкастов. Длина кабеля 6 метров: предназначен для студийной записи без использования удлинителей или радиопередатчиков. Штекер 3.5 мм TRS – напрямую подключается к любой камере, имеющей функцию подачи питания на микрофон (plug-in power). Задать вопрос Причина уценки: Вскрытая упаковка 8% 4 690 ₽ 4 299 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Петличный направленный стереомикрофон Saramonic SR-XMS2 обеспечивает интересный бинауральный эффект за счет того, что капсюли направлены в разные стороны. Хорошо подходит для ASMR, видеоблогов и подкастов. Длина кабеля 6 метров: предназначен для студийной записи без использования удлинителей или радиопередатчиков. Штекер 3.5 мм TRS – напрямую подключается к любой камере, имеющей функцию подачи питания на микрофон (plug-in power).

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