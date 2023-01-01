Беспроводная система Saramonic SR-WM2100X, TX+TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS, USB-A/ USB-C
Код товара : УТ-00057882
Артикул : SR-WM2100X
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Беспроводная система
Дальность действия (без помех), м
70
Тип передачи
цифровая, с частотной модуляцией GFSK
Максимальная задержка
62 мс
Рабочая частота
2.4 ГГц
Передатчик
Выходная мощность
5 мВт
Вес
68 г (без батарей)
Вес
SR-WM2100 RX: 68 г (без батарей), SR-WM2100 RXU: 13.5 г
Питание
2 батареи типа АА
Питание
от передатчика (Plug-in)
Питание
SR-WM2100 RX: 2 элемента типоразмера АА, SR-WM2100 RXU: по USB от устройства
Время работы
20 ч
Время работы
SR-WM2100 RX: 20 часов, SR-WM2100 RXU: без ограничений
Входы
Mini jack (3,5 мм)
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
78
Соотношение сигнал / шум, дБ
75
Макстимальная частотная характиристика, Гц
14000
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Максимум звукового давления (SPL), дБ
110
Механизм акустического преобразования
электретный конденсатор
Питание
2 батареи типа АА
Питание
от передатчика (Plug-in)
Питание
SR-WM2100 RX: 2 элемента типоразмера АА, SR-WM2100 RXU: по USB от устройства
Чувствительность
-30 дБ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц)
Вес
68 г (без батарей)
Вес
SR-WM2100 RX: 68 г (без батарей), SR-WM2100 RXU: 13.5 г
Комплектация
2 передатчика SR-WM2100 TX, приемник SR-WM2100 RX, приемник SR-WM2100 RXU, адаптер USB-C / USB-A, 2 петличных микрофона с клипсами и поролоновой ветрозащитой, 2 антенны, 3 клипсы на ремень, кабель 3.5 мм TRS, кабель 3.5 мм TRRS, булавка
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
35
Минимальная частотная характиристика, Гц
50
Приемник
Вес
68 г (без батарей)
Вес
SR-WM2100 RX: 68 г (без батарей), SR-WM2100 RXU: 13.5 г
Питание
2 батареи типа АА
Питание
от передатчика (Plug-in)
Питание
SR-WM2100 RX: 2 элемента типоразмера АА, SR-WM2100 RXU: по USB от устройства
Выходы
Mini jack (3,5 мм)
Время работы
20 ч
Время работы
SR-WM2100 RX: 20 часов, SR-WM2100 RXU: без ограничений
Описание
Бюджетная беспроводная цифровая система с 2 радиопетличками хорошо подходит для записи интервью и других сценариев, требующих использования пары микрофонов. Работает в открытом диапазоне 2.4 ГГц, оцифровка сигнала предотвращает включение радиопомех. Дальность действия на открытом пространстве составляет до 70 метров, в городских условиях – меньше, из-за присутствия помех. Комплектация SR-WM2100 X отличается от обычной SR-WM2100 только добавлением USB приемника, который можно подключать напрямую к USB-C и USB-A устройствам.
Передатчики могут работать как с микрофонным, так и с линейным уровнем сигнала (например, от микшерного пульта или усилителя). У приемников имеется выход на наушники для живого мониторинга звукозаписи – полезно, если запись ведется на телефон или камеру без собственного выхода на наушники.
Передатчики крепятся на пояс с помощью клипсы, для RX приемника имеется адаптер для установки в башмак камеры (штативное гнездо 1/4")
Основных отличий от более дорогих систем (например, Saramonic Blink 500, Blink 900) всего два: это использование АА батареек вместо встроенных литиевых аккумуляторов и достаточно заметная задержка при передаче сигнала: 62 мс.