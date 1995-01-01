Петличный микрофон с питанием от разъема и отделкой "Snow White" идеально подходит для свадеб, богослужений или любого другого места, где используется белая одежда и обстановка. Работает с портативными рекордерами, беспроводными передатчиками, зеркальными, беззеркальными и видеокамерами с микрофонным входом 3,5 мм.

Петличный микрофон подходит для систем Saramonic Blink 500 и Blink 500 Pro или использование в качестве столь необходимой петлицы для беспроводных систем Rode Wireless Go и DJI Pocket 2. Добавьте петличку к портативным рекордерам или подключите к вашей камере для идеального видеоблога.