Описание

Микшер Saramonic SR-AX100 позволяет комбинировать звук от двух источников, что очень поможет при записи видео на камеру с единственным микрофонным входом. SR-AX100 использует пассивную схему питания, что исключает собственный шум, однако обратите внимание, что, в отличие от активных микшеров, пассивные не могут усиливать сигнал – они могут только приглушать один канал относительно другого. Также желательно использовать камеру с хорошим встроенным усилителем, а микрофоны должны иметь собственный источник питания.

SR-AX100 выполнен в прочном металлическом корпусе. Сверху и по бокам расположены три холодных башмака для крепления микрофонов, приемников радиосистем и т.д. SR-AX100 располагает 3 входами: 2 моно и 1 стерео, а также двухканальным выходом (стерео или моно на оба канала).

2 рукоятки перемещаются со щелчками (40 ступеней) – желательно выставить уровни звука до начала записи. Поскольку это пассивный микшер, который может только приглушать уровень, мы рекомендуем сначала выставить обе рукоятки на максимум, и затем уже понизить один из каналов, если он звучит слишком громко относительно другого. Не забудьте выключить автоматический контроль громкости (AGC) на камере. Выход на наушники не предусмотрен.