Описание

Направленный (кардиоидный) микрофон с интерфейсом Lightning для Apple iPhone и iPad. Благодаря направленной диаграмме подбора, микрофон фокусируется на записи объектов перед камерой, приглушая звуки, идущие сзади и сбоку. В результате вы получаете более четкую звукозапись даже в шумных условиях. Микрофон просто втыкается в Lightning порт и не требует дополнительного питания. Микрофон можно использовать как с основной, так и с фронтальной камерой: просто установите его в нужном направлении. В комплекте идет поролоновая и меховая ветрозащита, первая для записи в помещениях, вторая – для съемки на открытом воздухе.

В тыльной части расположено гнездо 3.5 мм для подключения наушников. Обратите внимание, что мониторинг в живом режиме (с помощью наушников) поддерживается не всеми приложениями.

Saramonic SmartMic+ DI выполнен в прочном металлическом корпусе. Это хороший вариант для съемок общего характера, когда вы в течение одного ролика снимаете себя, других людей, окружение – в такой ситуации он будет удобнее и эффективнее петличного микрофона.