Микрофон Saramonic SmartMic+ Di, для смартфонов, Lightning
Код товара : УТ-00041866
Артикул : SmartMic+ Di
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Передатчик
Вес
40 г
Питание
от смартфона
Микрофон
Выходное сопротивление
600 Ом
Соотношение сигнал / шум, дБ
75
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Максимум звукового давления (SPL), дБ
105
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
от смартфона
Чувствительность
-35 дБ +/- 3 дБ @1 кГц, 0 дБ = 1 В/Па
Эквивалентный уровень шума, дБА
13.3
Вес
40 г
Комплектация
микрофон, поролоновая ветрозащита, меховая ветрозащита
Направленность
Одностороняя
Минимальная частотная характиристика, Гц
75
Приемник
Вес
40 г
Питание
от смартфона
Описание
Направленный (кардиоидный) микрофон с интерфейсом Lightning для Apple iPhone и iPad. Благодаря направленной диаграмме подбора, микрофон фокусируется на записи объектов перед камерой, приглушая звуки, идущие сзади и сбоку. В результате вы получаете более четкую звукозапись даже в шумных условиях. Микрофон просто втыкается в Lightning порт и не требует дополнительного питания. Микрофон можно использовать как с основной, так и с фронтальной камерой: просто установите его в нужном направлении. В комплекте идет поролоновая и меховая ветрозащита, первая для записи в помещениях, вторая – для съемки на открытом воздухе.
В тыльной части расположено гнездо 3.5 мм для подключения наушников. Обратите внимание, что мониторинг в живом режиме (с помощью наушников) поддерживается не всеми приложениями.
Saramonic SmartMic+ DI выполнен в прочном металлическом корпусе. Это хороший вариант для съемок общего характера, когда вы в течение одного ролика снимаете себя, других людей, окружение – в такой ситуации он будет удобнее и эффективнее петличного микрофона.