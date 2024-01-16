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Микрофон Saramonic SmartMic+ Di, для смартфонов, Lightning

  • SmartMic+ Di, для смартфонов, Lightning
  • SmartMic+ Di, для смартфонов, Lightning
  • SmartMic+ Di, для смартфонов, Lightning
  • SmartMic+ Di, для смартфонов, Lightning
  • SmartMic+ Di, для смартфонов, Lightning
  • SmartMic+ Di, для смартфонов, Lightning
  • SmartMic+ Di, для смартфонов, Lightning
  • SmartMic+ Di, для смартфонов, Lightning
  • SmartMic+ Di, для смартфонов, Lightning
  • SmartMic+ Di, для смартфонов, Lightning
  • SmartMic+ Di, для смартфонов, Lightning
Код товара:УТ-00041866
Артикул:SmartMic+ Di*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Направленный (кардиоидный) микрофон с интерфейсом Lightning для Apple iPhone и iPad. Благодаря направленной диаграмме подбора, микрофон фокусируется на записи объектов перед камерой, приглушая звуки, идущие сзади и сбоку. В результате вы получаете более четкую звукозапись даже в шумных условиях. Микрофон просто втыкается в Lightning порт и не требует дополнительного питания. Микрофон можно использовать как с основной, так и с фронтальной камерой: просто установите его в нужном направлении. В комплекте идет поролоновая и меховая ветрозащита, первая для записи в помещениях, вторая – для съемки на открытом воздухе.

В тыльной части расположено гнездо 3.5 мм для подключения наушников. Обратите внимание, что мониторинг в живом режиме (с помощью наушников) поддерживается не всеми приложениями.

Saramonic SmartMic+ DI выполнен в прочном металлическом корпусе. Это хороший вариант для съемок общего характера, когда вы в течение одного ролика снимаете себя, других людей, окружение – в такой ситуации он будет удобнее и эффективнее петличного микрофона.