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Микрофон Saramonic MTV550, USB, направленный

  • MTV550, USB, направленный
  • MTV550, USB, направленный
  • MTV550, USB, направленный
  • MTV550, USB, направленный
  • MTV550, USB, направленный
  • MTV550, USB, направленный
  • MTV550, USB, направленный
  • MTV550, USB, направленный
  • MTV550, USB, направленный
  • MTV550, USB, направленный
  • MTV550, USB, направленный
  • MTV550, USB, направленный
  • MTV550, USB, направленный
  • MTV550, USB, направленный
  • MTV550, USB, направленный
  • MTV550, USB, направленный
  • MTV550, USB, направленный
Код товара:УТ-00050367
Артикул:SmartMic MTV550*

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Saramonic MTV550 – USB микрофон, обеспечивающий профессиональный уровень качества (24 бита, 48 кГц) при записи напрямую на компьютер или мобильное устройство. MTV550 подключается к ПК на базе Windows или Mac OS, а также к телефонам и планшетам на базе iOS и Android: в комплекте идут все соответствующие кабели. Установка драйверов не требуется. Микрофон имеет 5 режимов работы: Фортепиано, Вокал, Речь, Акустика, Концерт. Также имеется выход на наушники с регулировкой громкости звука и функция Mute для временного выключения звука.

Saramonic MTV550 обеспечит вам студийное качество звука в условиях дома или офиса. Он отлично подойдет для записи подкастов, видеоблогов, онлайн-стримов или конференций, озвучивания и так далее.

Режимы записи:

  • Фортепиано – Клавишные и вокал – Запись чистого сигнала без какой-либо коррекции по частотному диапазону
  • Вокал – Соло или групповое исполнение – Для широкого диапазона частот человеческого голоса. Оптимальное расстояние: до 45 см
  • Речь – Подкасты, интервью и т.д. – Для лучшей распознаваемости речи. Оптимальное расстояние: 5 - 30 см
  • Акустика – Акустические инструменты и вокал – Для чистоты и детализации струнных инструментов и вокала. Оптимальное расстояние: до 45 см
  • Концерт – Для исполнения со звукоусилительной аппаратурой – Оптимизирован для громкого звучания, запись с расстояния 2-4 м.