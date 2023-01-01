Микрофон Saramonic MTV550, USB, направленный
Код товара : УТ-00050367
Артикул : SmartMic MTV550
13 800 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
353 г
Питание
от USB (5 В)
Микрофон
Выходное сопротивление
микрофон: нет, наушники: 16 Ом
ВЧ фильтр
Есть
Соотношение сигнал / шум, дБ
85
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Максимум звукового давления (SPL), дБ
130
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
от USB (5 В)
Чувствительность
-39 дБ (1 кГц)
Разрешение (для микрофонов с АЦП)
24 бита 48 кГц
Эквивалентный уровень шума, дБА
6.3
Вес
353 г
Комплектация
кабели USB-C – USB-C, USB-C – USB-A, USB-C – Lightning, инструкция
Направленность
Одностороняя
Регулировка уровня звука
микрофон: нет, наушники: 0-62 дБ
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Вес
353 г
Питание
от USB (5 В)
Описание
Saramonic MTV550 – USB микрофон, обеспечивающий профессиональный уровень качества (24 бита, 48 кГц) при записи напрямую на компьютер или мобильное устройство. MTV550 подключается к ПК на базе Windows или Mac OS, а также к телефонам и планшетам на базе iOS и Android: в комплекте идут все соответствующие кабели. Установка драйверов не требуется. Микрофон имеет 5 режимов работы: Фортепиано, Вокал, Речь, Акустика, Концерт. Также имеется выход на наушники с регулировкой громкости звука и функция Mute для временного выключения звука.
Saramonic MTV550 обеспечит вам студийное качество звука в условиях дома или офиса. Он отлично подойдет для записи подкастов, видеоблогов, онлайн-стримов или конференций, озвучивания и так далее.
Режимы записи:
- Фортепиано – Клавишные и вокал – Запись чистого сигнала без какой-либо коррекции по частотному диапазону
- Вокал – Соло или групповое исполнение – Для широкого диапазона частот человеческого голоса. Оптимальное расстояние: до 45 см
- Речь – Подкасты, интервью и т.д. – Для лучшей распознаваемости речи. Оптимальное расстояние: 5 - 30 см
- Акустика – Акустические инструменты и вокал – Для чистоты и детализации струнных инструментов и вокала. Оптимальное расстояние: до 45 см
- Концерт – Для исполнения со звукоусилительной аппаратурой – Оптимизирован для громкого звучания, запись с расстояния 2-4 м.