Описание

Saramonic MTV550 – USB микрофон, обеспечивающий профессиональный уровень качества (24 бита, 48 кГц) при записи напрямую на компьютер или мобильное устройство. MTV550 подключается к ПК на базе Windows или Mac OS, а также к телефонам и планшетам на базе iOS и Android: в комплекте идут все соответствующие кабели. Установка драйверов не требуется. Микрофон имеет 5 режимов работы: Фортепиано, Вокал, Речь, Акустика, Концерт. Также имеется выход на наушники с регулировкой громкости звука и функция Mute для временного выключения звука.

Saramonic MTV550 обеспечит вам студийное качество звука в условиях дома или офиса. Он отлично подойдет для записи подкастов, видеоблогов, онлайн-стримов или конференций, озвучивания и так далее.

Режимы записи: