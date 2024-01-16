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Микрофон Saramonic SmartMic MTV500, USB, изменяемая направленность

  • SmartMic MTV500, USB, изменяемая направленность
  • SmartMic MTV500, USB, изменяемая направленность
  • SmartMic MTV500, USB, изменяемая направленность
  • SmartMic MTV500, USB, изменяемая направленность
  • SmartMic MTV500, USB, изменяемая направленность
  • SmartMic MTV500, USB, изменяемая направленность
  • SmartMic MTV500, USB, изменяемая направленность
Код товара:УТ-00050366
Артикул:SmartMic MTV500*

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Saramonic SmartMic MTV500 – настольный USB микрофон, идеально подходящий для записи блогов, подкастов, видеоконференций и так далее. Вещательное качество и очень простое подключение: просто подключите его в USB порт на вашем компьютере. Диаграмма направленности переключаемая: выберите кардиоидную направленность для записи одного человека или круговую направленность для записи пары. Уровень усиления (громкость) регулируется рукояткой прямо на корпусе.

Также на корпусе предусмотрено гнездо для подключения наушников (3.5 мм), которое позволяет вести онлайн-мониторинг с нулевой задержкой.

Микрофон работает с операционными системами Windows и Mac OS X. Установка драйверов не требуется.