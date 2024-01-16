Микрофон Saramonic SmartMic MTV500, USB, изменяемая направленность
Код товара:УТ-00050366
Артикул:SmartMic MTV500*
Товар не найден
Характеристики
Число каналов1
Соотношение сигнал / шум, дБ80 дБ
Механизм акустического преобразованияконденсаторный
Эквивалентный уровень шума, дБА14 дБ
Максимум звукового давления (SPL), дБ130
Регулировка уровня звукаесть, 0 - 39 дБ
Вес300 г
Чувствительность-36 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц)
Комплектациямикрофон на подставке, кабель USB-A – USB-C, документация
Минимальная частотная характиристика, Гц20 Гц
Размеры171 х 100 х 88 мм, длина кабеля 1.2 м
Питаниеот USB (5В)
Максимальная частотная характиристика, Гц20 000 Гц
Направленностьпереключаемая: кардиоидная или круговая
Подключениегнездо на микрофоне: USB-C
НаправленностьПереключаемая
ШтекерUSB тип А
Запись звукаМоно
Тип микрофонаСтудийный микрофон
Описание
Saramonic SmartMic MTV500 – настольный USB микрофон, идеально подходящий для записи блогов, подкастов, видеоконференций и так далее. Вещательное качество и очень простое подключение: просто подключите его в USB порт на вашем компьютере. Диаграмма направленности переключаемая: выберите кардиоидную направленность для записи одного человека или круговую направленность для записи пары. Уровень усиления (громкость) регулируется рукояткой прямо на корпусе.
Также на корпусе предусмотрено гнездо для подключения наушников (3.5 мм), которое позволяет вести онлайн-мониторинг с нулевой задержкой.
Микрофон работает с операционными системами Windows и Mac OS X. Установка драйверов не требуется.