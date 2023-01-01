Микрофон Saramonic SmartMic MTV500, USB, изменяемая направленность
Код товара : УТ-00050366
Артикул : SmartMic MTV500
10 350 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
300 г
Питание
от USB (5В)
Входы
USB (тип C)
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
80
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Максимум звукового давления (SPL), дБ
130
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
от USB (5В)
Чувствительность
-36 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц)
Эквивалентный уровень шума, дБА
9.8
Вес
300 г
Комплектация
микрофон на подставке, кабель USB-A – USB-C, документация
Регулировка уровня звука
есть, 0 - 39 дБ
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Вес
300 г
Питание
от USB (5В)
Описание
Saramonic SmartMic MTV500 – настольный USB микрофон, идеально подходящий для записи блогов, подкастов, видеоконференций и так далее. Вещательное качество и очень простое подключение: просто подключите его в USB порт на вашем компьютере. Диаграмма направленности переключаемая: выберите кардиоидную направленность для записи одного человека или круговую направленность для записи пары. Уровень усиления (громкость) регулируется рукояткой прямо на корпусе.
Также на корпусе предусмотрено гнездо для подключения наушников (3.5 мм), которое позволяет вести онлайн-мониторинг с нулевой задержкой.
Микрофон работает с операционными системами Windows и Mac OS X. Установка драйверов не требуется.