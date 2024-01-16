Микрофон Saramonic SmartMic для смартфонов (3.5 мм TRRS)
Код товара:УТ-00032102
Артикул:SmartMic
Товар не найден
Характеристики
Число каналов1
Соотношение сигнал / шум, дБ74 дБ
Механизм акустического преобразованияконденсаторный
Эквивалентный уровень шума, дБА20 дБА
Вес21 г
Комплектациямикрофон, поролоновая ветрозащита
Минимальная частотная характиристика, Гц35 Гц
Размеры7.1 х 1.2 х 1.2 см
Питаниеот телефона
Максимальная частотная характиристика, Гц18 000 Гц
Направленностькардиоидная
Подключениемини-джек 3.5 мм (TRRS)
НаправленностьОднонаправленный
Штекер3.5 мм TRRS
Запись звукаМоно
Тип микрофонаМини (для смартфона и др.)
Описание
Компактный направленный микрофон для смартфонов с гарнитурным входом 3.5 мм. Кардиоидная направленность позволяет отсекать посторонние звуки, поступающие с задней полусферы, тем самым улучшая качество записи звука. Микрофон свободно вращается в разъеме, а также наклоняется, что дает возможность направить его в нужную сторону.
При использовании меховой ветрозащиты (продается отдельно) можно избавиться от шума ветра при записи на открытом воздухе.
Микрофон также можно дополнить удлинителем и клипсой для использования в качестве петличного.