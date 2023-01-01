Микрофон Saramonic SmartMic для смартфонов (3.5 мм TRRS)
Код товара : УТ-00032102
Артикул : SmartMic
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
21 г
Питание
от телефона
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
74
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
от телефона
Тип микрофона
Моно
Эквивалентный уровень шума, дБА
20
Вес
21 г
Комплектация
микрофон, поролоновая ветрозащита
Направленность
Одностороняя
Минимальная частотная характиристика, Гц
35
Приемник
Вес
21 г
Питание
от телефона
Описание
Компактный направленный микрофон для смартфонов с гарнитурным входом 3.5 мм. Кардиоидная направленность позволяет отсекать посторонние звуки, поступающие с задней полусферы, тем самым улучшая качество записи звука. Микрофон свободно вращается в разъеме, а также наклоняется, что дает возможность направить его в нужную сторону.
При использовании меховой ветрозащиты (продается отдельно) можно избавиться от шума ветра при записи на открытом воздухе.
Микрофон также можно дополнить удлинителем и клипсой для использования в качестве петличного.