Описание

Компактный направленный микрофон для смартфонов с гарнитурным входом 3.5 мм. Кардиоидная направленность позволяет отсекать посторонние звуки, поступающие с задней полусферы, тем самым улучшая качество записи звука. Микрофон свободно вращается в разъеме, а также наклоняется, что дает возможность направить его в нужную сторону.

При использовании меховой ветрозащиты (продается отдельно) можно избавиться от шума ветра при записи на открытом воздухе.

Микрофон также можно дополнить удлинителем и клипсой для использования в качестве петличного.