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Беспроводная система Saramonic Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс

  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
  • Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
Код товара:УТ-00084382
Артикул:Mix

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Saramonic представляет новую беспроводную радиосистему Saramonic Mix, — профессиональное решение для создания контента, кинопроизводства, живых мероприятий и звукозаписи в самых разных условиях. Cистема разработана для создателей коротких видеороликов, видеоблогеров, организаторов прямых трансляций, съемочных групп, журналистов и преподавателей. Она обеспечивает высокое качество и стабильность звукозаписи, а также сверхнизкую задержку передачи сигнала (7 мс).
В комплекте с радиосистемой поставляются кабели и крепежные переходники для всех популярных типов устройств: фото- и кинокамер, смартфонов, планшетов, ноутбуков, рекордеров и многого другого. Приемник радиосистемы также можно присоединить напрямую к контактам башмака MI Shoe камер Sony (переходник приобретается отдельно).
Радиосистема Saramonic Saramonic Mix
Легкая, компактная беспроводная радиосистема, способная обеспечить запись звука от 2 разных источников. Обеспечивает запись звука вещательного качества и подходит для зеркальных, беззеркальных и видеокамер, смартфонов, планшетов, компьютеров и других устройств. Приемник способен работать до 6 часов от одного заряда батареи. Приемник и передатчики могут заряжаться через разъем USB-C от сети или пауэрбанков. В комплект поставки входит жесткий кейс со встроенной батареей, который способен зарядить все элементы радиосистемы до 1.5 раз, обеспечивая общую длительность звукозаписи порядка 15 часов.
Приемник Saramonic Mix RX
  • Время работы приемника до 6 часов
  • Переключатель режима выходного сигнала позволяет выбрать между режимами «моно», «стерео» и «запасной канал» (записывается при -12 дБ).
  • Разъем 3.5мм для наушников для мониторинга
Передатчик Saramonic Mix TX
  • Разъем 3.5мм для петличного микрофона (в комплект не входит)
  • Время работы до 6 часов
  • Встроенный всенаправленный микрофон, ветрозащита в комплекте
  • Дальность действия до 400 м (в условиях прямой видимости)
  • Кнопка отключения звука, кнопки регулировки уровня сигнала
  • Двухуровневая система шумоподавления

Характеристики

Микрофон
Тип микрофона: беспроводная система
Механизм акустического преобразования: конденсаторный микрофон
Направленность: всенаправленный
Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц
Чувствительность: -32 дБ ±2 дБ（0 дБ=1 В/ Па при 1 кГц）
Соотношение сигнал / шум: 90 дБ
Максимум звукового давления (SPL): 115 дБ
Регулировка уровня: есть
Разрешение (для микрофонов с АЦП): 48 кГц 24 бита
Беспроводная система
Тип передачи: цифровая
Рабочая частота: 2.4 ГГц
Число каналов: 2
Дальность действия: 400 м (без электромагнитных помех, прямая линия видимости)
Максимальная задержка: 7 мс
Передатчик
Выходная мощность: < 10 мВт
Антенна: встроенная
Входы: 3.5 мм микрофонный вход
Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор 3.7В 370 мАч
Время работы: до 6 часов
Размеры: 47 х 35 х 16 мм
Вес: 29 г
Приемник
Антенна: встроенная
Выходы: 3.5 мм микрофонный + 3.5 мм на наушники
Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор 3.7В 500 мАч
Время работы: до 6 часов
Размеры: 58 х 35 х 17 мм
Вес: 31 г
Страна производства
Страна производства: Китай


Комплектация

  • Передатчик - 2 шт.
  • Приемник
  • Зарядный кейс
  • Кабель USB-A / USB-C
  • Аудиокабель 3.5 мм TRS / TRS
  • Клипса для ресивера
  • Адаптер USB-C
  • Адаптер Lightning
  • Меховая ветрозащита - 2 шт.
  • Магнит для передатчика - 2 шт.
  • Мягкий чехол