Беспроводная система Saramonic Mix, 2 микрофона, USB-C / Lightning / 3.5 мм, кейс
Код товара:УТ-00084382
Артикул:Mix
Товар не найден
Описание
Saramonic представляет новую беспроводную радиосистему Saramonic Mix, — профессиональное решение для создания контента, кинопроизводства, живых мероприятий и звукозаписи в самых разных условиях. Cистема разработана для создателей коротких видеороликов, видеоблогеров, организаторов прямых трансляций, съемочных групп, журналистов и преподавателей. Она обеспечивает высокое качество и стабильность звукозаписи, а также сверхнизкую задержку передачи сигнала (7 мс).
В комплекте с радиосистемой поставляются кабели и крепежные переходники для всех популярных типов устройств: фото- и кинокамер, смартфонов, планшетов, ноутбуков, рекордеров и многого другого. Приемник радиосистемы также можно присоединить напрямую к контактам башмака MI Shoe камер Sony (переходник приобретается отдельно).
Радиосистема Saramonic Saramonic Mix
Легкая, компактная беспроводная радиосистема, способная обеспечить запись звука от 2 разных источников. Обеспечивает запись звука вещательного качества и подходит для зеркальных, беззеркальных и видеокамер, смартфонов, планшетов, компьютеров и других устройств. Приемник способен работать до 6 часов от одного заряда батареи. Приемник и передатчики могут заряжаться через разъем USB-C от сети или пауэрбанков. В комплект поставки входит жесткий кейс со встроенной батареей, который способен зарядить все элементы радиосистемы до 1.5 раз, обеспечивая общую длительность звукозаписи порядка 15 часов.
Приемник Saramonic Mix RX
- Время работы приемника до 6 часов
- Переключатель режима выходного сигнала позволяет выбрать между режимами «моно», «стерео» и «запасной канал» (записывается при -12 дБ).
- Разъем 3.5мм для наушников для мониторинга
Передатчик Saramonic Mix TX
- Разъем 3.5мм для петличного микрофона (в комплект не входит)
- Время работы до 6 часов
- Встроенный всенаправленный микрофон, ветрозащита в комплекте
- Дальность действия до 400 м (в условиях прямой видимости)
- Кнопка отключения звука, кнопки регулировки уровня сигнала
- Двухуровневая система шумоподавления
Характеристики
|Микрофон
|Тип микрофона:
|беспроводная система
|Механизм акустического преобразования:
|конденсаторный микрофон
|Направленность:
|всенаправленный
|Частотная характеристика:
|20 Гц - 20 кГц
|Чувствительность:
|-32 дБ ±2 дБ（0 дБ=1 В/ Па при 1 кГц）
|Соотношение сигнал / шум:
|90 дБ
|Максимум звукового давления (SPL):
|115 дБ
|Регулировка уровня:
|есть
|Разрешение (для микрофонов с АЦП):
|48 кГц 24 бита
|Беспроводная система
|Тип передачи:
|цифровая
|Рабочая частота:
|2.4 ГГц
|Число каналов:
|2
|Дальность действия:
|400 м (без электромагнитных помех, прямая линия видимости)
|Максимальная задержка:
|7 мс
|Передатчик
|Выходная мощность:
|< 10 мВт
|Антенна:
|встроенная
|Входы:
|3.5 мм микрофонный вход
|Питание:
|встроенный литий-ионный аккумулятор 3.7В 370 мАч
|Время работы:
|до 6 часов
|Размеры:
|47 х 35 х 16 мм
|Вес:
|29 г
|Приемник
|Антенна:
|встроенная
|Выходы:
|3.5 мм микрофонный + 3.5 мм на наушники
|Питание:
|встроенный литий-ионный аккумулятор 3.7В 500 мАч
|Время работы:
|до 6 часов
|Размеры:
|58 х 35 х 17 мм
|Вес:
|31 г
|Страна производства
|Страна производства:
|Китай
Комплектация
- Передатчик - 2 шт.
- Приемник
- Зарядный кейс
- Кабель USB-A / USB-C
- Аудиокабель 3.5 мм TRS / TRS
- Клипса для ресивера
- Адаптер USB-C
- Адаптер Lightning
- Меховая ветрозащита - 2 шт.
- Магнит для передатчика - 2 шт.
- Мягкий чехол