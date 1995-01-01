Saramonic представляет новую беспроводную радиосистему Saramonic Mix, — профессиональное решение для создания контента, кинопроизводства, живых мероприятий и звукозаписи в самых разных условиях. Cистема разработана для создателей коротких видеороликов, видеоблогеров, организаторов прямых трансляций, съемочных групп, журналистов и преподавателей. Она обеспечивает высокое качество и стабильность звукозаписи, а также сверхнизкую задержку передачи сигнала (7 мс).

В комплекте с радиосистемой поставляются кабели и крепежные переходники для всех популярных типов устройств: фото- и кинокамер, смартфонов, планшетов, ноутбуков, рекордеров и многого другого. Приемник радиосистемы также можно присоединить напрямую к контактам башмака MI Shoe камер Sony (переходник приобретается отдельно).

Радиосистема Saramonic Saramonic Mix

Легкая, компактная беспроводная радиосистема, способная обеспечить запись звука от 2 разных источников. Обеспечивает запись звука вещательного качества и подходит для зеркальных, беззеркальных и видеокамер, смартфонов, планшетов, компьютеров и других устройств. Приемник способен работать до 6 часов от одного заряда батареи. Приемник и передатчики могут заряжаться через разъем USB-C от сети или пауэрбанков. В комплект поставки входит жесткий кейс со встроенной батареей, который способен зарядить все элементы радиосистемы до 1.5 раз, обеспечивая общую длительность звукозаписи порядка 15 часов.

Приемник Saramonic Mix RX

Время работы приемника до 6 часов

Переключатель режима выходного сигнала позволяет выбрать между режимами «моно», «стерео» и «запасной канал» (записывается при -12 дБ).

Разъем 3.5мм для наушников для мониторинга

Передатчик Saramonic Mix TX

Разъем 3.5мм для петличного микрофона (в комплект не входит)

Время работы до 6 часов

Встроенный всенаправленный микрофон, ветрозащита в комплекте

Дальность действия до 400 м (в условиях прямой видимости)

Кнопка отключения звука, кнопки регулировки уровня сигнала

Двухуровневая система шумоподавления

Характеристики