Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Адаптер Saramonic LC-C35 с 3.5 мм TRS на Lightning

  • LC-C35 с 3.5 мм TRS на Lightning
  • LC-C35 с 3.5 мм TRS на Lightning
  • LC-C35 с 3.5 мм TRS на Lightning
  • LC-C35 с 3.5 мм TRS на Lightning
  • LC-C35 с 3.5 мм TRS на Lightning
  • LC-C35 с 3.5 мм TRS на Lightning
  • LC-C35 с 3.5 мм TRS на Lightning
  • LC-C35 с 3.5 мм TRS на Lightning
  • LC-C35 с 3.5 мм TRS на Lightning
Код товара:УТ-00032095
Артикул:LC-C35*

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Saramonic LC-C35 – это адаптер со встроенным АЦП (аналого-цифровым преобразователем), который позволяет подключить к устройствам Apple широкий диапазон микрофонов и беспроводных микрофонных систем. Адаптер имеет сертификацию Apple MFi, и поэтому может свободно использоваться со всеми версиями iOS. С помощью LC-C35 вы можете записывать звук в моно и в стерео (в зависимости от используемого микрофона), а также забыть про постоянные проблемы с распознаванием микрофона (если вы ранее пытались использовать штатный переходник Apple).

Переходник Saramonic LC-C35 использует качественный 24-битный АЦП с частотой дискретизации 44.1 или 48 кГц. Частотный диапазон 20 Гц - 20 кГц. Длина кабеля составляет приблизительно 0.5 м.