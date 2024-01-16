Saramonic LC-C35 – это адаптер со встроенным АЦП (аналого-цифровым преобразователем), который позволяет подключить к устройствам Apple широкий диапазон микрофонов и беспроводных микрофонных систем. Адаптер имеет сертификацию Apple MFi, и поэтому может свободно использоваться со всеми версиями iOS. С помощью LC-C35 вы можете записывать звук в моно и в стерео (в зависимости от используемого микрофона), а также забыть про постоянные проблемы с распознаванием микрофона (если вы ранее пытались использовать штатный переходник Apple).

Переходник Saramonic LC-C35 использует качественный 24-битный АЦП с частотой дискретизации 44.1 или 48 кГц. Частотный диапазон 20 Гц - 20 кГц. Длина кабеля составляет приблизительно 0.5 м.