Микрофон Saramonic LavMicro U3B, петличный, с кабелем 6 м, USB-C
Код товара : УТ-00050363
Артикул : LavMicro U3B
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
44.5 г
Питание
от устройства
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
65
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
от устройства
Тип микрофона
Петличный
Чувствительность
-40 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па @ 1 кГц)
Разрешение (для микрофонов с АЦП)
16 бит 48 кГц
Эквивалентный уровень шума, дБА
20.3
Вес
44.5 г
Комплектация
микрофон, крепление "крокодильчик", поролоновая ветрозащита, угловой переходник USB-C / USB-C
Направленность
Всенаправленная
Приемник
Вес
44.5 г
Питание
от устройства
Описание
Saramonic LavMicro U3B – петличный микрофон для записи интервью, презентаций, блогов, студийных программ и тому подобных сюжетов. Через USB-C подключается к телефонам, планшетам и ноутбукам с аналогичным разъемом. В комплекте идет угловой адаптер, который облегчает использование микрофона на электронных стабилизаторах.
Различия между моделями LavMicro U3:
- LavMicro U3A - один капсюль, длина кабеля 2 м
- LavMicro U3B - один капсюль, длина кабеля 6 м
- LavMicro U3C - два капсюля, длина кабеля 6 м