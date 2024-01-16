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Микрофон Saramonic LavMicro U3B, петличный, с кабелем 6 м, USB-C

  • LavMicro U3B, петличный, с кабелем 6 м, USB-C
  • LavMicro U3B, петличный, с кабелем 6 м, USB-C
  • LavMicro U3B, петличный, с кабелем 6 м, USB-C
  • LavMicro U3B, петличный, с кабелем 6 м, USB-C
  • LavMicro U3B, петличный, с кабелем 6 м, USB-C
Код товара:УТ-00050363
Артикул:LavMicro U3B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Saramonic LavMicro U3B – петличный микрофон для записи интервью, презентаций, блогов, студийных программ и тому подобных сюжетов. Через USB-C подключается к телефонам, планшетам и ноутбукам с аналогичным разъемом. В комплекте идет угловой адаптер, который облегчает использование микрофона на электронных стабилизаторах.

Различия между моделями LavMicro U3:

  • LavMicro U3A - один капсюль, длина кабеля 2 м
  • LavMicro U3B - один капсюль, длина кабеля 6 м
  • LavMicro U3C - два капсюля, длина кабеля 6 м