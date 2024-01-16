Микрофон Saramonic LavMicro U3B, петличный, с кабелем 6 м, USB-C

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Код товара: УТ-00050363 Артикул: LavMicro U3B Код товара: УТ-00050363 Артикул: LavMicro U3B Число каналов 1 Соотношение сигнал / шум, дБ 65 дБ Механизм акустического преобразования конденсаторный Эквивалентный уровень шума, дБА 29 дБ Разрешение (для микрофонов с АЦП) 16 бит 48 кГц Вес 44.5 г Чувствительность -40 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па @ 1 кГц) Комплектация микрофон, крепление "крокодильчик", поролоновая ветрозащита, угловой переходник USB-C / USB-C Минимальная частотная характиристика, Гц 50 Гц Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Микрофон Число каналов 1 Соотношение сигнал / шум, дБ 65 дБ Механизм акустического преобразования конденсаторный Эквивалентный уровень шума, дБА 29 дБ Разрешение (для микрофонов с АЦП) 16 бит 48 кГц Вес 44.5 г Чувствительность -40 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па @ 1 кГц) Комплектация микрофон, крепление "крокодильчик", поролоновая ветрозащита, угловой переходник USB-C / USB-C Минимальная частотная характиристика, Гц 50 Гц Размеры длина кабеля 6 метров Питание от устройства Максимальная частотная характиристика, Гц 20 000 Гц Направленность всенаправленный Подключение USB Type C Основные Направленность Всенаправленный Штекер USB тип C Запись звука Моно Тип микрофона Петличный микрофон Описание Saramonic LavMicro U3B – петличный микрофон для записи интервью, презентаций, блогов, студийных программ и тому подобных сюжетов. Через USB-C подключается к телефонам, планшетам и ноутбукам с аналогичным разъемом. В комплекте идет угловой адаптер, который облегчает использование микрофона на электронных стабилизаторах. Различия между моделями LavMicro U3: LavMicro U3A - один капсюль, длина кабеля 2 м

LavMicro U3B - один капсюль, длина кабеля 6 м

LavMicro U3C - два капсюля, длина кабеля 6 м Видео Наш обзор

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