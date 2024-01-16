Микрофон Saramonic LavMicro U3B, петличный, с кабелем 6 м, USB-C
Код товара:УТ-00050363
Артикул:LavMicro U3B
Товар не найден
Характеристики
Число каналов1
Соотношение сигнал / шум, дБ65 дБ
Механизм акустического преобразованияконденсаторный
Эквивалентный уровень шума, дБА29 дБ
Разрешение (для микрофонов с АЦП)16 бит 48 кГц
Вес44.5 г
Чувствительность-40 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па @ 1 кГц)
Комплектациямикрофон, крепление "крокодильчик", поролоновая ветрозащита, угловой переходник USB-C / USB-C
Минимальная частотная характиристика, Гц50 Гц
Размерыдлина кабеля 6 метров
Питаниеот устройства
Максимальная частотная характиристика, Гц20 000 Гц
Направленностьвсенаправленный
ПодключениеUSB Type C
НаправленностьВсенаправленный
ШтекерUSB тип C
Запись звукаМоно
Тип микрофонаПетличный микрофон
Описание
Saramonic LavMicro U3B – петличный микрофон для записи интервью, презентаций, блогов, студийных программ и тому подобных сюжетов. Через USB-C подключается к телефонам, планшетам и ноутбукам с аналогичным разъемом. В комплекте идет угловой адаптер, который облегчает использование микрофона на электронных стабилизаторах.
Различия между моделями LavMicro U3:
- LavMicro U3A - один капсюль, длина кабеля 2 м
- LavMicro U3B - один капсюль, длина кабеля 6 м
- LavMicro U3C - два капсюля, длина кабеля 6 м