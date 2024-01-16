Микрофон Saramonic LavMicro U3-OA, петличный, только для DJI Osmo Action

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Код товара: УТ-00056628 Артикул: LavMicro U3-OA* Код товара: УТ-00056628 Артикул: LavMicro U3-OA* Число каналов 1 Соотношение сигнал / шум, дБ 65 дБ Механизм акустического преобразования конденсаторный Разрешение (для микрофонов с АЦП) 16 / 24 бит, 44.1 / 48 / 96 кГц Вес 19 г Чувствительность -40 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па @ 1 кГц) Комплектация микрофон, крепление "крокодильчик", поролоновая ветрозащита, ремешок Минимальная частотная характиристика, Гц 50 Гц Размеры длина кабеля 2 метра Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Микрофон Число каналов 1 Соотношение сигнал / шум, дБ 65 дБ Механизм акустического преобразования конденсаторный Разрешение (для микрофонов с АЦП) 16 / 24 бит, 44.1 / 48 / 96 кГц Вес 19 г Чувствительность -40 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па @ 1 кГц) Комплектация микрофон, крепление "крокодильчик", поролоновая ветрозащита, ремешок Минимальная частотная характиристика, Гц 50 Гц Размеры длина кабеля 2 метра Питание от устройства Максимальная частотная характиристика, Гц 20 000 Гц Направленность всенаправленный Подключение USB Type C (только для DJI Osmo Action) Основные Направленность Всенаправленный Штекер USB тип C Запись звука Моно Тип микрофона Петличный микрофон Описание Saramonic LavMicro U3-OA – версия петличного микрофона LavMicro U3, созданная специально для DJI Osmo Action, так как эта камера имеет особые требования по подключению. Несовместим с другими камерами, телефонами, компьютерами. Использование LavMicro U3-OA позволяет не покупать специальный микрофонный адаптер DJI для Osmo Action. Петличный микрофон хорошо подходит для записи речи, обеспечивает четкое звучание, изолированное от посторонних шумов. Вместе с DJI Osmo Action это готовое решение для создания видеоблогов. Видео Наш обзор

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