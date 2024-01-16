Микрофон Saramonic LavMicro U3-OA, петличный, только для DJI Osmo Action
Код товара:УТ-00056628
Артикул:LavMicro U3-OA*
Товар не найден
Характеристики
Число каналов1
Соотношение сигнал / шум, дБ65 дБ
Механизм акустического преобразованияконденсаторный
Разрешение (для микрофонов с АЦП)16 / 24 бит, 44.1 / 48 / 96 кГц
Вес19 г
Чувствительность-40 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па @ 1 кГц)
Комплектациямикрофон, крепление "крокодильчик", поролоновая ветрозащита, ремешок
Минимальная частотная характиристика, Гц50 Гц
Размерыдлина кабеля 2 метра
Питаниеот устройства
Максимальная частотная характиристика, Гц20 000 Гц
Направленностьвсенаправленный
ПодключениеUSB Type C (только для DJI Osmo Action)
НаправленностьВсенаправленный
ШтекерUSB тип C
Запись звукаМоно
Тип микрофонаПетличный микрофон
Описание
Saramonic LavMicro U3-OA – версия петличного микрофона LavMicro U3, созданная специально для DJI Osmo Action, так как эта камера имеет особые требования по подключению. Несовместим с другими камерами, телефонами, компьютерами. Использование LavMicro U3-OA позволяет не покупать специальный микрофонный адаптер DJI для Osmo Action. Петличный микрофон хорошо подходит для записи речи, обеспечивает четкое звучание, изолированное от посторонних шумов. Вместе с DJI Osmo Action это готовое решение для создания видеоблогов.