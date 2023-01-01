Петличный микрофон Saramonic LavMicro U1 обеспечивает высокое качество звука и изоляцию посторонних шумов. Хорошо подходит для видеоблогов, презентаций, онлайн-общения (конференции, чаты). В комплект входит микрофонный кабель с гнездом 3.5 мм TRS (можно подключить к диктофону, фото- или видеокамере через отдельный адаптер), а также адаптер для Lightning разъема iPhone. Микрофон автоматически распознается телефонами Apple, какие-либо драйвера для его работы не требуются.