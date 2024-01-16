Микрофон Saramonic LavMicro U1B, петличный, 3.5 мм TRS + Lighting
Код товара:УТ-00050361
Артикул:LavMicro U1B*
Товар не найден
Характеристики
Число каналов1
Соотношение сигнал / шум, дБ65 дБ
Механизм акустического преобразованияконденсаторный
Эквивалентный уровень шума, дБА29 дБ
Вес46 г
Чувствительность-40 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц)
Комплектациямикрофон, переходник на Lightning, поролоновая ветрозащита, прищепка типа "крокодильчик"
Минимальная частотная характиристика, Гц50 Гц
Размерыдлина кабеля 6 м
Питаниеот устройства
Максимальная частотная характиристика, Гц20 000 Гц
Направленностьвсенаправленный
Подключение3.5 мм TRS + Lightning
НаправленностьВсенаправленный
ШтекерLightning
Запись звукаМоно
Тип микрофонаПетличный микрофон
Описание
Петличный микрофон Saramonic LavMicro U1 обеспечивает высокое качество звука и изоляцию посторонних шумов. Хорошо подходит для видеоблогов, презентаций, онлайн-общения (конференции, чаты). В комплект входит микрофонный кабель со штекером 3.5 мм TRS (можно подключить к диктофону, фото- или видеокамере), а также адаптер для Lightning разъема iPhone. Микрофон автоматически распознается телефонами Apple, какие-либо драйвера для его работы не требуются.
Saramonic LavMicro U1 производится в 3 модификациях:
- LavMicro U1A – с кабелем 2 м
- LavMicro U1B – с кабелем 6 м
- LavMicro U1C – двойной микрофон (2 капсюля) с кабелем 6 м