Микрофон Saramonic LavMicro U1B, петличный, 3.5 мм TRS + Lighting
Код товара : УТ-00050361
Артикул : LavMicro U1B
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
46 г
Питание
от устройства
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
65
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
от устройства
Тип микрофона
Петличный
Чувствительность
-40 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц)
Эквивалентный уровень шума, дБА
20.3
Вес
46 г
Комплектация
микрофон, переходник на Lightning, поролоновая ветрозащита, прищепка типа "крокодильчик"
Направленность
Всенаправленная
Приемник
Вес
46 г
Питание
от устройства
Описание
Петличный микрофон Saramonic LavMicro U1 обеспечивает высокое качество звука и изоляцию посторонних шумов. Хорошо подходит для видеоблогов, презентаций, онлайн-общения (конференции, чаты). В комплект входит микрофонный кабель со штекером 3.5 мм TRS (можно подключить к диктофону, фото- или видеокамере), а также адаптер для Lightning разъема iPhone. Микрофон автоматически распознается телефонами Apple, какие-либо драйвера для его работы не требуются.
Saramonic LavMicro U1 производится в 3 модификациях:
- LavMicro U1A – с кабелем 2 м
- LavMicro U1B – с кабелем 6 м
- LavMicro U1C – двойной микрофон (2 капсюля) с кабелем 6 м