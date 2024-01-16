Микрофон Saramonic LavMicro U1B, петличный, 3.5 мм TRS + Lighting

<









>





Код товара: УТ-00050361 Артикул: LavMicro U1B* Код товара: УТ-00050361 Артикул: LavMicro U1B* Число каналов 1 Соотношение сигнал / шум, дБ 65 дБ Механизм акустического преобразования конденсаторный Эквивалентный уровень шума, дБА 29 дБ Вес 46 г Чувствительность -40 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц) Комплектация микрофон, переходник на Lightning, поролоновая ветрозащита, прищепка типа "крокодильчик" Минимальная частотная характиристика, Гц 50 Гц Размеры длина кабеля 6 м Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Микрофон Число каналов 1 Соотношение сигнал / шум, дБ 65 дБ Механизм акустического преобразования конденсаторный Эквивалентный уровень шума, дБА 29 дБ Вес 46 г Чувствительность -40 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц) Комплектация микрофон, переходник на Lightning, поролоновая ветрозащита, прищепка типа "крокодильчик" Минимальная частотная характиристика, Гц 50 Гц Размеры длина кабеля 6 м Питание от устройства Максимальная частотная характиристика, Гц 20 000 Гц Направленность всенаправленный Подключение 3.5 мм TRS + Lightning Основные Направленность Всенаправленный Штекер Lightning Запись звука Моно Тип микрофона Петличный микрофон Описание Петличный микрофон Saramonic LavMicro U1 обеспечивает высокое качество звука и изоляцию посторонних шумов. Хорошо подходит для видеоблогов, презентаций, онлайн-общения (конференции, чаты). В комплект входит микрофонный кабель со штекером 3.5 мм TRS (можно подключить к диктофону, фото- или видеокамере), а также адаптер для Lightning разъема iPhone. Микрофон автоматически распознается телефонами Apple, какие-либо драйвера для его работы не требуются. Saramonic LavMicro U1 производится в 3 модификациях: LavMicro U1A – с кабелем 2 м

LavMicro U1B – с кабелем 6 м

с кабелем 6 м LavMicro U1C – двойной микрофон (2 капсюля) с кабелем 6 м Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.