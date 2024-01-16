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Микрофон Saramonic LavMicro U1A, петличный, 3.5 мм TRS + Lightning

  • LavMicro U1A, петличный, 3.5 мм TRS + Lightning
  • LavMicro U1A, петличный, 3.5 мм TRS + Lightning
  • LavMicro U1A, петличный, 3.5 мм TRS + Lightning
  • LavMicro U1A, петличный, 3.5 мм TRS + Lightning
  • LavMicro U1A, петличный, 3.5 мм TRS + Lightning
  • LavMicro U1A, петличный, 3.5 мм TRS + Lightning
  • LavMicro U1A, петличный, 3.5 мм TRS + Lightning
  • LavMicro U1A, петличный, 3.5 мм TRS + Lightning
  • LavMicro U1A, петличный, 3.5 мм TRS + Lightning
Код товара:УТ-00050360
Артикул:LavMicro U1A*

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Петличный микрофон Saramonic LavMicro U1 обеспечивает высокое качество звука и изоляцию посторонних шумов. Хорошо подходит для видеоблогов, презентаций, онлайн-общения (конференции, чаты). В комплект входит микрофонный кабель с гнездом 3.5 мм TRS (можно подключить к диктофону, фото- или видеокамере через отдельный адаптер), а также адаптер для Lightning разъема iPhone. Микрофон автоматически распознается телефонами Apple, какие-либо драйвера для его работы не требуются.

Saramonic LavMicro U1 производится в 3 модификациях:

  • LavMicro U1A – с кабелем 2 м
  • LavMicro U1B – с кабелем 6 м
  • LavMicro U1C – двойной микрофон (2 капсюля) с кабелем 6 м