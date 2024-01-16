Микрофон Saramonic LavMicro-S, петличный, стерео, 3.5 мм TRS / TRRS
Код товара:УТ-00042209
Артикул:LavMicro-S*
Товар не найден
Характеристики
Капсюль2х
Число каналов2
Соотношение сигнал / шум, дБ75
Механизм акустического преобразованияэлектрентный конденсаторный
Эквивалентный уровень шума, дБА19
Вес58 г
Чувствительность-32 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1В/Па, 1 кГц)
Комплектациямикрофон, крокодильчик, поролоновая ветрозащита, батарейка LR44 (установлена), отвертка, 2 запасных винта, 2 застежки для кабеля
Минимальная частотная характиристика, Гц50
Питание1 батарейка LR44 / от телефона
Максимальная частотная характиристика, Гц18000
НаправленностьВсенаправленный
Описание
Петличный микрофон, который записывает стерео – достаточно редкая вещь. Два микрофонных всенаправленных капсюля записывают не только речь, но и (в меньшей степени) окружающие звуки, что позволяет добавить записи больше эффекта окружения. Имеет смысл использовать в местах с приятной или интересной звуковой атмосферой. Кабель длиной 6 метров обеспечивает достаточную дистанцию для съемки. Микрофон может использоваться с фотоаппаратами, видеокамерами и мобильными телефонами. При использовании с камерами он использует питание от собственной батарейки (LR44), при использовании с телефонами – не требует дополнительного питания.