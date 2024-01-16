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Микрофон Saramonic LavMicro-S, петличный, стерео, 3.5 мм TRS / TRRS

  • LavMicro-S, петличный, стерео, 3.5 мм TRS / TRRS
  • LavMicro-S, петличный, стерео, 3.5 мм TRS / TRRS
  • LavMicro-S, петличный, стерео, 3.5 мм TRS / TRRS
  • LavMicro-S, петличный, стерео, 3.5 мм TRS / TRRS
  • LavMicro-S, петличный, стерео, 3.5 мм TRS / TRRS
  • LavMicro-S, петличный, стерео, 3.5 мм TRS / TRRS
  • LavMicro-S, петличный, стерео, 3.5 мм TRS / TRRS
  • LavMicro-S, петличный, стерео, 3.5 мм TRS / TRRS
  • LavMicro-S, петличный, стерео, 3.5 мм TRS / TRRS
  • LavMicro-S, петличный, стерео, 3.5 мм TRS / TRRS
  • LavMicro-S, петличный, стерео, 3.5 мм TRS / TRRS
Код товара:УТ-00042209
Артикул:LavMicro-S*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Петличный микрофон, который записывает стерео – достаточно редкая вещь. Два микрофонных всенаправленных капсюля записывают не только речь, но и (в меньшей степени) окружающие звуки, что позволяет добавить записи больше эффекта окружения. Имеет смысл использовать в местах с приятной или интересной звуковой атмосферой. Кабель длиной 6 метров обеспечивает достаточную дистанцию для съемки. Микрофон может использоваться с фотоаппаратами, видеокамерами и мобильными телефонами. При использовании с камерами он использует питание от собственной батарейки (LR44), при использовании с телефонами – не требует дополнительного питания.