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Микрофон Saramonic LavMicro Di, петличный, Lightning

  • LavMicro Di, петличный, для iPhone (Lightning)
  • LavMicro Di, петличный, для iPhone (Lightning)
  • LavMicro Di, петличный, для iPhone (Lightning)
  • LavMicro Di, петличный, для iPhone (Lightning)
  • LavMicro Di, петличный, для iPhone (Lightning)
  • LavMicro Di, петличный, для iPhone (Lightning)
  • LavMicro Di, петличный, для iPhone (Lightning)
Код товара:УТ-00032101
Артикул:LavMicro Di*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Saramonic LavMicro Di – петличный микрофон. созданный специально для мобильных устройств Apple. Коннектор Lightning (с MFi чипом) позволяет подключить микрофон к последним моделям iPhone и iPad. Встроенный АЦП (аналого-цифровой преобразователь) с разрешением до 24 бит 48 кГц обеспечивает высококачественный звук. Микрофон совместим со всеми приложениями iOS для записи видео и звука.