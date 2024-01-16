Микрофон Saramonic LavMicro Di, петличный, Lightning
Код товара:УТ-00032101
Артикул:LavMicro Di*
Товар не найден
Характеристики
Механизм акустического преобразованияконденсаторный
Разрешение (для микрофонов с АЦП)16 / 24 бит, 44.1 или 48 кГц
Вес25 г
Чувствительность-42 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц)
Комплектациямикрофон, поролоновая ветрозащита
Минимальная частотная характиристика, Гц30
Питаниеот телефона
Максимальная частотная характиристика, Гц20000
НаправленностьВсенаправленный
Описание
Saramonic LavMicro Di – петличный микрофон. созданный специально для мобильных устройств Apple. Коннектор Lightning (с MFi чипом) позволяет подключить микрофон к последним моделям iPhone и iPad. Встроенный АЦП (аналого-цифровой преобразователь) с разрешением до 24 бит 48 кГц обеспечивает высококачественный звук. Микрофон совместим со всеми приложениями iOS для записи видео и звука.