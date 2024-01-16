Микрофон Saramonic LavMicro Di, петличный, Lightning

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Код товара: УТ-00032101 Артикул: LavMicro Di* Код товара: УТ-00032101 Артикул: LavMicro Di* Механизм акустического преобразования конденсаторный Разрешение (для микрофонов с АЦП) 16 / 24 бит, 44.1 или 48 кГц Вес 25 г Чувствительность -42 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц) Комплектация микрофон, поролоновая ветрозащита Минимальная частотная характиристика, Гц 30 Питание от телефона Максимальная частотная характиристика, Гц 20000 Направленность Всенаправленный Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Микрофон Механизм акустического преобразования конденсаторный Разрешение (для микрофонов с АЦП) 16 / 24 бит, 44.1 или 48 кГц Вес 25 г Чувствительность -42 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц) Комплектация микрофон, поролоновая ветрозащита Минимальная частотная характиристика, Гц 30 Питание от телефона Максимальная частотная характиристика, Гц 20000 Основные Направленность Всенаправленный Описание Saramonic LavMicro Di – петличный микрофон. созданный специально для мобильных устройств Apple. Коннектор Lightning (с MFi чипом) позволяет подключить микрофон к последним моделям iPhone и iPad. Встроенный АЦП (аналого-цифровой преобразователь) с разрешением до 24 бит 48 кГц обеспечивает высококачественный звук. Микрофон совместим со всеми приложениями iOS для записи видео и звука. Видео Наш обзор

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