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Микрофон Saramonic LavMic, петличный, 3.5 мм, моно / стерео, TRS / TRRS

  • LavMic, петличный, 3.5 мм, моно / стерео, TRS / TRRS
  • LavMic, петличный, 3.5 мм, моно / стерео, TRS / TRRS
  • LavMic, петличный, 3.5 мм, моно / стерео, TRS / TRRS
  • LavMic, петличный, 3.5 мм, моно / стерео, TRS / TRRS
  • LavMic, петличный, 3.5 мм, моно / стерео, TRS / TRRS
  • LavMic, петличный, 3.5 мм, моно / стерео, TRS / TRRS
  • LavMic, петличный, 3.5 мм, моно / стерео, TRS / TRRS
  • LavMic, петличный, 3.5 мм, моно / стерео, TRS / TRRS
  • LavMic, петличный, 3.5 мм, моно / стерео, TRS / TRRS
  • LavMic, петличный, 3.5 мм, моно / стерео, TRS / TRRS
  • LavMic, петличный, 3.5 мм, моно / стерео, TRS / TRRS
Код товара:УТ-00032100
Артикул:LavMic*

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Saramonic LavMic – универсальный всенаправленный петличный микрофон, идеально подходящий для использования на смартфонах, зеркальных или беззеркальных фотокамерах, видеокамерах, аудиорекордерах и т.д. Достаточно уникальным эту модель делает наличие миниатюрного микшера, что позволяет подключить вторую петличку – например, для записи интервью. С помощью переключателя моно / стерео вы можете выбрать, будут ли оба канала объединяться в единый моно-сигнал, или же они будут записываться раздельно, каждый на свою дорожку. Благодаря выходу на наушники вы сможете контролировать уровень звука прямо во время записи (полезно, если у вашей камеры отсутствует такой выход). Уровень сигнала регулируется с помощью диска на корпусе.

В комплекте 3 кабеля: стандартный микрофонный 3.5 TRS, кабель для гарнитурного входа смартфонов 3.5 мм TRRS и mini-USB кабель для экшен-камер GoPro HERO3, 3+, 4, а также некоторых моделей других производителей, которые поддерживают подключение внешнего микрофона по USB.

Также в комплекте идет петличный микрофон вещательного качества. Второй микрофон можно приобрести отдельно.

Микрофон работает от 1 батарейки типоразмера ААА – широко распространенный формат батарей, в том числе аккумуляторных.
Saramonic LavMic - это универсальный комплект, который предоставляет широкие возможности для записи видео с ограниченным бюджетом.