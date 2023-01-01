Микрофон Saramonic LavMic, петличный, 3.5 мм, моно / стерео, TRS / TRRS
Код товара : УТ-00032100
Артикул : LavMic*
8 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
107 г
Питание
батарея ААА, 1 шт.
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
73
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
батарея ААА, 1 шт.
Эквивалентный уровень шума, дБА
21
Вес
107 г
Комплектация
микрофон, ветрозащита поролоновая, микшер, 3 аудиокабеля
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Вес
107 г
Питание
батарея ААА, 1 шт.
Описание
Saramonic LavMic – универсальный всенаправленный петличный микрофон, идеально подходящий для использования на смартфонах, зеркальных или беззеркальных фотокамерах, видеокамерах, аудиорекордерах и т.д. Достаточно уникальным эту модель делает наличие миниатюрного микшера, что позволяет подключить вторую петличку – например, для записи интервью. С помощью переключателя моно / стерео вы можете выбрать, будут ли оба канала объединяться в единый моно-сигнал, или же они будут записываться раздельно, каждый на свою дорожку. Благодаря выходу на наушники вы сможете контролировать уровень звука прямо во время записи (полезно, если у вашей камеры отсутствует такой выход). Уровень сигнала регулируется с помощью диска на корпусе.
В комплекте 3 кабеля: стандартный микрофонный 3.5 TRS, кабель для гарнитурного входа смартфонов 3.5 мм TRRS и mini-USB кабель для экшен-камер GoPro HERO3, 3+, 4, а также некоторых моделей других производителей, которые поддерживают подключение внешнего микрофона по USB.
Также в комплекте идет петличный микрофон вещательного качества. Второй микрофон можно приобрести отдельно.
Микрофон работает от 1 батарейки типоразмера ААА – широко распространенный формат батарей, в том числе аккумуляторных.
Saramonic LavMic - это универсальный комплект, который предоставляет широкие возможности для записи видео с ограниченным бюджетом.