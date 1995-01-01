Флагманская двухканальная УВЧ беспроводная радиосистема Saramonic K9: поддержка таймкода, встроенная память, 32-битная запись. Saramonic K9, предназначена для кинематографистов и других продвинутых пользователей, которым необходима максимальная надежность и профессиональное качество аудиозаписи. Она оснащена функционалом IFB (прерываемая обратная связь), записью на карту памяти в 32 бита с плавающей запятой и обладает динамическим диапазоном 130 дБ, а разъем для карты форм-фактора MicroSD позволяет расширить объем памяти до 256 ГБ. Saramonic K9 - профессиональное решение для создания контента, кинопроизводства и звукозаписи в сложных условиях.

Радиосистема способна работать по всему миру благодаря сверхширокому диапазону 550-960 МГц УВЧ – нужная полоса частот выбирается после получения данных геопозиции.

Варианты использования радиосистемы Saramonic K9:

Видеоблогинг и видеосъемка

Съемка кино (коммерческого или авторского)

Запись онлайн-курсов, индивидуальное дистанционное обучение

Сценические выступления и проведение мероприятий

Широкий динамический диапазон

Кинематографическое качество звука. Цифровая передача позволяет вести звукозапись без потери качества, а 130 дБ динамического диапазона входного сигнала позволяют записать события от громких звуков до шепота, и 120 дБ на аналоговом выходе воспроизводят мельчайшие детали. Прекрасный, чистый и захватывающий звук.

Таймкод

Таймкод - это система синхронизации медиа, разработанная для идеально точного выравнивания всех ваших аудио- и видеозаписей. Она экономит время при редактировании, особенно при использовании нескольких камер и рекордеров, и обеспечивает единую точную систему отчета для сцен, моментов или временных меток. Таймкод записывает в каждый клип его точное время начала, вплоть до конкретного кадра, гарантируя идеальное выравнивание клипов, даже если устройства начинают или останавливают запись в разное время.

Петличный микрофон с классом защищенности IP67 3 мм для скрытого крепления на одежде

K9 поставляется в комплекте с самым маленьким петличным микрофоном в отрасли с диаметром 3 мм, который легко спрятать в одежде . Микрофон защищен от пыли и влаги по стандарту IP67 и снабжен кабелем, усиленным кевларом, он способен выдержать условия от дождей и песка до ежедневного профессионального использования в течение длительного времени.

Запись в 32-битном формате с плавающей запятой

Неожиданно громкие или тихие звуки во время записи? Без компромиссов. При помощи записи на карту памяти в 32 бит, всё это можно исправить при постобработке вытащить любой звук, слишком громкий или слишком тихий. Обладая возможностью установить до 256 ГБ памяти, радиосистема позволит безопасно записывать аудио с широким диапазоном громкости.

Сверхширокий диапазон УВЧ

Работая в широком диапазоне частот 550-960 МГц УВЧ с выбором полосы частот на основании GPS данных, К9 обладает более высокой устойчивостью к помехам по сравнению с радиосистемами, работающими на частоте 2.4 ГГц. Автоматическое сканирование частотных каналов находит наиболее свободный канал.

Новое приложение для звукозаписи

Представляем Saramonic System, мобильное приложение, которое расширяет функциональность К9. Можно удаленно управлять 48 устройствами, управлять группами устройств, погружать их в сон для экономии заряда батареи, обновлять прошивки и многое другое.

IFB (прерываемая обратная связь)

K9 обладает функцией IFB (прерываемая обратная связь), благодаря ей режиссер может

мониторить звук говорящего в режиме реального времени, не дожидаясь окончания записи и ее проигрывания. Звук приходит от радиосистемы, микшируется звуковиками и моментально отсылается звукорежиссеру. Эффективность работы кратно возрастает.

Длительное время работы

В системе K9 передатчик работает до 9 часов, а приемник до 8 ч. Батареи заменяются быстро - система совместима с несколькими типами батарей - или можно подавать питание через USB-C во время работы, обеспечивая звукозапись без остановки.

Характеристики передатчика Saramonic K9 TX:

Тип передачи: проприетарная цифровая РЧ модуляция

Частотный диапазон: 550 - 960 МГц (установка частоты по данным от GPS)

Динамический диапазон:

Вход передатчика: 130 дБ

Аналоговый выход приемника: 120 дБ

​​Ширина частотного канала: 200 кГц

Расстояние между частотными каналами: 700 кГц

Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц

Искажения: <0.5%

Входной разъем: 3.5мм TRS микрофонный (Микрофон 3В, микрофон 5В, линейный)

Антенна: 50 Ом SMA

Динамический диапазон: 130 дБ

Время работы от одного заряда батареи: до 9 ч

Тип таймкода: LTC (SMPTE) 23.98, 24, 25, 29.97, 29.97DF, 30 кадров/сек

Максимальный объем карты памяти: 256 ГБ

Вес: 120,5 г (с батареями и антенной)

Габариты: 80 х 62 х 19 мм

Характеристики приемника Saramonic K9 RX:

Тип передачи: проприетарная цифровая РЧ модуляция

Частотный диапазон: 550 - 960 МГц (установка частоты по данным от GPS)

Динамический диапазон:

Вход передатчика: 130 дБ

Аналоговый выход приемника: 120 дБ

​Ширина частотного канала: 200 кГц

Расстояние между частотными каналами: 700 кГц

Антенна: 2 шт по 50 Ом SMA

Динамический диапазон: 120 дБ (аналоговый)

Искажения: <0.1%

Выходной разъем: 3.5мм TRS выходной разъем

Разрядность ЦАП: 24 бит

Время работы от одного заряда: 8 ч (при работе с двумя передатчиками)

Мощность РЧ сигнала: 10 мВт, 25 мВт, 50 мВт

Вес: 158 г (вместе с батареей и антеннами)

Габариты: 88 х 66 х 24 мм

Комплектация радиосистемы Saramonic K9: