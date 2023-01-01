Описание

Микрофон Saramonic BTW работает по протоколу Bluetooth, что позволяет подключаться к смартфонам, планшетам и компьютерам с Bluetooth модулем. Подходит для записи блогов и коротких видео для социальных платформ, а также для общения в Zoom, Skype и других программах для онлайн-конференций: использование такого микрофона значительно снижает уровень окружающего шума, улучшает слышимость голоса, при этом ваши руки остаются свободными, а провода не путаются под ногами.

Дальность действия составляет до 80 метров – более чем достаточно для большинства сценариев съемки. Разъем 3.5 мм позволяет подключить наушники для мониторинга звука и двустороннего общения по сети. В этот же разъем можно подключить внешний проводной микрофон-петличку (штекер TRRS), если вы хотите сделать микрофон менее заметным при записи. Saramonic BTW легко крепится на одежду: для этого на его корпусе предусмотрена горизонтальная магнитная клипса, а дополнительно в комплекте идет держатель с вертикальным зажимом: таким образом, микрофон легко крепится как на рубашку / блузку, так и на майку / футболку.

​Для лучшей совместимости со сторонними мобильными приложениями рекомендуется установить и открыть приложение SmartRecorder (iOS, Android) перед тем, как вы откроете собственно приложение для записи.