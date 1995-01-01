Профессиональная двухканальная беспроводная микрофонная система с двумя приёмниками для мобильных устройств с интерфейсом как Lightning, так и USB-C. Ключевые особенности: встроенная память 8 ГБ позволяет сохранять аудио на случай помех и потери сигнала во время записи. Большие сенсорные ЖК экраны на передатчике и приемнике с настраиваемым интерфейсом – простое, интуитивно понятное управление. Невероятно легкая микрофонная система идеально подходит для создателей контента, режиссеров, журналистов, видеоблогеров, прямых трансляций и многого другого.

Встроенная память позволяет сохранять аудио на случай помех и потери сигнала во время записи. Емкость памяти – 8 Гб, чего достаточно для хранения 15 часов записи в высоком качестве (48 кГц 24 бита) или 22 часа записи в стандартном разрешении 48 кГц 16 бит. Помехи во время записи – неприятная ситуация, которая встречается достаточно часто. Например, человек с микрофоном отворачивается от камеры, перекрывая передатчик своим телом – это резко ограничивает его дальность действия. Или на улице вы заходите в зону сильных электромагнитных помех, в результате чего на записи появляются заметные цифровые артефакты – сигнал как будто распадается на части. Это легко исправить, если у вас сохранился оригинал в памяти микрофона – просто скопируйте и замените звуковую дорожку при обработке. Вы можете даже включить внутреннюю запись без использования приемника: например, это позволит сохранить моменты разговора до включения или после выключения камеры.

Большие сенсорные ЖК экраны на передатчике – это прежде всего простое, интуитивно понятное управление. Например, для настройки яркости монитора или чувствительности микрофона достаточно просто провести пальцем по соответствующему ползунку – примерно так же, как это делается на смартфоне. Интерфейс («обои» рабочего стола) настраивается через мобильное приложение Saramonic: вы можете выбрать один из готовых шаблонов или создать свой собственный. К примеру, вы можете загрузить на экран микрофона логотип собственного YouTube или TikTok канала. Мобильно приложение также позволяет переназначить функционал физических кнопок управления так, как вам это удобно.

Магнитные крепления расширяют возможности крепления микрофонов: вы можете использовать классическую клипсу или разместить под одеждой специальный магнитик, который крепко зафиксирует микрофон безо всяких булавок. Передатчик устанавливается в башмак камеры с помощью магнитного адаптера, а для съемки на телефон в комплекте имеется соответствующий держатель. В комплекте также идут 2 ворсистые защиты, которые эффективно справляются с шумом ветра при съемке на улице. Также есть функция цифрового шумоподавления, которая включается и выключается одной кнопкой NR.

Вся система хранится в небольшом кейсе, который также автоматически заряжает микрофоны в перерывах между съемками. Таким образом, микрофоны всегда готовы к съемке, полный цикл зарядки около 2,5 часов, а ёмкость аккумулятора составляет 3000 мАч. Приемники мобильных версий не нуждаются в зарядке – они работают с питанием от подключенного устройства.