Описание

Цифровая радиосистема Blink900 S3 состоит из беспроводного микрофона и компактного приемника с коннектором Lightning – для определенных моделей телефонов и планшетов Apple. Система очень проста в использовании: установите приемник в телефон, затем включите передатчик, они автоматически соединятся друг с другом, и вы можете начинать запись. Благодаря сертификации MFi приемник автоматически распознается iPhone как внешний микрофон, никаких дополнительных настроек производить не требуется. На корпусе передатчика присутствует 2 индикатора: статус соединения и заряд батареи. Если индикатор соединения медленно мигает синим, требуется осуществить сопряжение вручную: для этого 2 раза коротко нажмите на кнопку питания передатчика, а затем вставьте булавку в отверстие на нижней стороне приемника и нажмите ее. Сопряжение должно произойти в течение 10 секунд.

Система Blink900 S обладает высоким качеством передачи звука: дискретизация 48 кГц 24 бита обеспечивает естественное и глубокое звучание, дальность действия до 150 м (в условиях прямой видимости, без помех), задержка передачи всего 6 мс. Система может работать с 2 микрофонами одновременно, в моно- или стереорежиме по выбору пользователя (в комплектацию S3 входит только 1 микрофон).

Передатчик Blink900 работает с питанием от встроенного литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает около 5 часов использования. Он заряжается через USB-C порт или в специальном зарядном кейсе (не входит в комплектацию S3). Приемник работает с питанием от устройства. На приемнике присутствует USB-C порт, который можно использовать для сквозной зарядки телефона или для подключения наушников (для мониторинга звука в реальном времени). При использовании микрофона на улице рекомендуется использовать пушистую ветрозащиту, которая эффективно справляется с шумом ветра.

Комплектация