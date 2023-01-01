Беспроводная система Saramonic Blink900 B2 (TX+TX+RX) 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS, USB-C, Lightning
Код товара : УТ-00057819
Артикул : Blink900 B2
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Характеристики
Беспроводная система
Дальность действия (без помех), м
200
Тип передачи
цифровая, 2.4 ГГц
Количество каналов
1
Максимальная задержка
6 мс
Передатчик
Крепление антенны
Встроенная
Вес
35 г
Время работы
до 6 часов
Входы
Mini jack (3,5 мм)
Микрофон
ВЧ фильтр
Есть
Соотношение сигнал / шум, дБ
80
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Максимум звукового давления (SPL), дБ
100
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Тип микрофона
Беспроводная система
Количество каналов
1
Разрешение (для микрофонов с АЦП)
24 бит 48 кГц
Вес
35 г
Комплектация
2 передатчика, 1 приемник, зарядный USB кабель, 2 микрофона DK3G с клипсами и поролоновой ветрозащитой, 2 меховых ветрозащиты, кабель 3.5 мм TRS, кабель 3.5 мм TRRS, кабель USB-C, кабель Lightning, зарядный кейс
Направленность
Всенаправленная
Регулировка уровня звука
есть, ручная (0 - 6) и автоматическая регулировка
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Вес
35 г
Крепление антенны
Встроенная
Время работы
до 6 часов
Описание
Двухканальная цифровая радиосистема, работающая в открытом диапазоне 2.4 ГГц. По сути является развитием серии Blink500, но передатчики стали компактнее, дальность действия больше (до 200 метров), а управление – удобнее. Большой ЖК экран с датчиком освещенности позволяет держать перед глазами все ключевые параметры съемки. Индикатор уровня сигнала (в виде зеленой полоски) выводится не только на приемнике, но и на передатчике, что очень удобно, если вы записываете сами себя, а камера находится на некотором расстоянии, так что вы не можете проконтролировать уровень записи другим способом.
Передатчики и приемник оснащены встроенными литий-ионными аккумуляторами, которые обеспечивают до 6 часов работы на одном заряде. Вся система хранится в удобном зарядном кейсе, который позволяет 3 раза перезарядить все ее составные части – итого до 18 часов работы.
Передатчики снабжены встроенным микрофоном и могут использоваться сами по себе, достаточно просто прикрепить их к одежде с помощью клипсы. Для менее заметного размещения в комплекте также идут классические петличные микрофоны SR-DK3G, которые можно закрепить даже под одеждой. Вы также можете использовать и другие петличные микрофоны на свой вкус: разъем стандартный, 3.5 мм TRS.
Saramonic Blink900 работает практически со всеми видами записывающих устройств: в комплекте кабели 3.5 мм TRS, 3.5 мм TRRS, USB-C и Lightning. У приемника есть выход на наушники, что позволяет осуществлять живой мониторинг звука с любой камерой, даже со смартфоном.