Описание

Двухканальная цифровая радиосистема, работающая в открытом диапазоне 2.4 ГГц. По сути является развитием серии Blink500, но передатчики стали компактнее, дальность действия больше (до 200 метров), а управление – удобнее. Большой ЖК экран с датчиком освещенности позволяет держать перед глазами все ключевые параметры съемки. Индикатор уровня сигнала (в виде зеленой полоски) выводится не только на приемнике, но и на передатчике, что очень удобно, если вы записываете сами себя, а камера находится на некотором расстоянии, так что вы не можете проконтролировать уровень записи другим способом.

Передатчики и приемник оснащены встроенными литий-ионными аккумуляторами, которые обеспечивают до 6 часов работы на одном заряде. Вся система хранится в удобном зарядном кейсе, который позволяет 3 раза перезарядить все ее составные части – итого до 18 часов работы.

Передатчики снабжены встроенным микрофоном и могут использоваться сами по себе, достаточно просто прикрепить их к одежде с помощью клипсы. Для менее заметного размещения в комплекте также идут классические петличные микрофоны SR-DK3G, которые можно закрепить даже под одеждой. Вы также можете использовать и другие петличные микрофоны на свой вкус: разъем стандартный, 3.5 мм TRS.

Saramonic Blink900 работает практически со всеми видами записывающих устройств: в комплекте кабели 3.5 мм TRS, 3.5 мм TRRS, USB-C и Lightning. У приемника есть выход на наушники, что позволяет осуществлять живой мониторинг звука с любой камерой, даже со смартфоном.