Описание

Суперкомпактная цифровая радиосистема Saramonic Blink 800 работает на расстоянии до 60 метров. Система использует открытый диапазон 5.8 ГГц и обеспечивает задержку менее 4 мс. В комплект Blink 800 B1 входят передатчик, приемник и петличный микрофон DK3A с капсюлем 4 мм, который обеспечивает качественную и точную передачу звука. Вход / выход звука осуществляется через 3.5 мм гнезда с поддержкой резьбовой фиксации штекера. С помощью дополнительных переходников систему можно использовать также с интерфейсами XLR, Lightning, USB и так далее.

Пользоваться Blink 800 проще простого: приемник и передатчик оснащены всего 2 кнопками: включение / выключение и сопряжение (Pair). Оба элемента системы работают от встроенного литий-ионного аккумулятора (до 6 часов на одном заряде), а также могут использовать постоянный ток 5 В через USB Type-C разъем. Система использует диапазон 5.8 ГГц, гораздо более свободный, чем диапазон 2.4 ГГц. Система автоматически сканирует каналы в фоновом режиме, выбирает наименее загруженный и переключается на него.