Беспроводная система Saramonic Blink 800 B1, c петличным микрофоном
Код товара : УТ-00047797
Артикул : Blink800 B1
28 750 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Беспроводная система
Дальность действия (без помех), м
60
Тип передачи
цифровая, с частотной модуляцией GFSK
Максимальная задержка
не более 4 мс
Рабочая частота
5.8 ГГц
Передатчик
Крепление антенны
Встроенная
Вес
95 г
Питание
от устройства
Время работы
6 часов
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
58
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Максимум звукового давления (SPL), дБ
110
Механизм акустического преобразования
электретный конденсатор
Питание
от устройства
Чувствительность
-40 ±2дБ (1кГц 0дБ=1В/Па)
Вес
95 г
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Вес
95 г
Крепление антенны
Встроенная
Питание
от устройства
Время работы
6 часов
Описание
Суперкомпактная цифровая радиосистема Saramonic Blink 800 работает на расстоянии до 60 метров. Система использует открытый диапазон 5.8 ГГц и обеспечивает задержку менее 4 мс. В комплект Blink 800 B1 входят передатчик, приемник и петличный микрофон DK3A с капсюлем 4 мм, который обеспечивает качественную и точную передачу звука. Вход / выход звука осуществляется через 3.5 мм гнезда с поддержкой резьбовой фиксации штекера. С помощью дополнительных переходников систему можно использовать также с интерфейсами XLR, Lightning, USB и так далее.
Пользоваться Blink 800 проще простого: приемник и передатчик оснащены всего 2 кнопками: включение / выключение и сопряжение (Pair). Оба элемента системы работают от встроенного литий-ионного аккумулятора (до 6 часов на одном заряде), а также могут использовать постоянный ток 5 В через USB Type-C разъем. Система использует диапазон 5.8 ГГц, гораздо более свободный, чем диапазон 2.4 ГГц. Система автоматически сканирует каналы в фоновом режиме, выбирает наименее загруженный и переключается на него.