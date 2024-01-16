Blink500 ProX Q – это удешевленная и облегченная версия Blink500 ProX. Здесь используются те же микрофоны и та же система передачи звука (соотношение сигнал/шум 84 дб, задержка 8 мс, дальность действия до 100 м), однако есть несколько упрощений: например, вместо OLED экранов используются простые светодиодные индикаторы, а передатчик работает только со встроенным микрофоном, без возможности подключить «петличку». Соответственно, в комплекте нет петличных микрофонов. Сам передатчик стал гораздо меньше, но из-за этого снизилось время работы от аккумулятора: с 10 до 6 часов. Наконец, у ProX Q не предусмотрена зарядка в специальном кейсе: каждый передатчик и приемник заряжается сам по себе с помощью USB Type C кабеля.

Система Blink500 ProX Q может использоваться или с одним, или с двумя передатчиками, в зависимости от комплектации. Каждый передатчик оснащен встроенным микрофоном, внешняя петличка не требуется. Это удобно в том плане, что вам не нужен большой опыт по правильному расположению петлички: достаточно просто закрепить передатчик на грудь с помощью встроенной клипсы, и он будет обеспечивать хорошее качество сигнала безо всякого шуршания, которое часто случается, если петличка закреплена неправильно.

При использовании 2 передатчиков, приемник может передавать сигнал или в стерео, с раздельно записью правого и левого канала, что удобно для последующей обработки, или в моно – такой вариант позволяет использовать аудио сразу, даже в онлайн-режиме. Уровень сигнала может регулироваться как со стороны приемника, так и со стороны передатчика (от 1/6 до 6/6). Приемник также имеет выход на наушники для мониторинга звука, что особенно удобно, если у вашей камеры такого выхода нет.

Комплектация