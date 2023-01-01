Беспроводная система Saramonic Blink500 ProX Q20, TX+TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
Код товара : УТ-00064862
Артикул : Blink500 ProX Q20
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Беспроводная система
Тип передачи
цифровая, GFSK
Рабочая частота
2.4 ГГц
Передатчик
Крепление антенны
Встроенная
Время работы
6 часов
Микрофон
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Комплектация
см. описание
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Крепление антенны
Встроенная
Время работы
6 часов
Описание
Blink500 ProX Q – это удешевленная и облегченная версия Blink500 ProX. Здесь используются те же микрофоны и та же система передачи звука (соотношение сигнал/шум 84 дб, задержка 8 мс, дальность действия до 100 м), однако есть несколько упрощений: например, вместо OLED экранов используются простые светодиодные индикаторы, а передатчик работает только со встроенным микрофоном, без возможности подключить «петличку». Соответственно, в комплекте нет петличных микрофонов. Сам передатчик стал гораздо меньше, но из-за этого снизилось время работы от аккумулятора: с 10 до 6 часов. Наконец, у ProX Q не предусмотрена зарядка в специальном кейсе: каждый передатчик и приемник заряжается сам по себе с помощью USB Type C кабеля.
Система Blink500 ProX Q может использоваться или с одним, или с двумя передатчиками, в зависимости от комплектации. Каждый передатчик оснащен встроенным микрофоном, внешняя петличка не требуется. Это удобно в том плане, что вам не нужен большой опыт по правильному расположению петлички: достаточно просто закрепить передатчик на грудь с помощью встроенной клипсы, и он будет обеспечивать хорошее качество сигнала безо всякого шуршания, которое часто случается, если петличка закреплена неправильно.
При использовании 2 передатчиков, приемник может передавать сигнал или в стерео, с раздельно записью правого и левого канала, что удобно для последующей обработки, или в моно – такой вариант позволяет использовать аудио сразу, даже в онлайн-режиме. Уровень сигнала может регулироваться как со стороны приемника, так и со стороны передатчика (от 1/6 до 6/6). Приемник также имеет выход на наушники для мониторинга звука, что особенно удобно, если у вашей камеры такого выхода нет.
Комплектация
- 2 передатчика Blink500 ProX TXQ
- 1 приемник Blink500 ProX RXQ
- 2 меховых ветрозащиты для встроенного микрофона
- 3 кабеля USB Type C для зарядки
- аудиокабель 3.5mm TRS - 3.5mm TRS
- аудиокабель 3.5mm TRS - 3.5mm TRRS
- полужесткий чехол-ракушка