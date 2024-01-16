Беспроводная система Saramonic Blink500 ProX B4 (TX+TX+RXDI), 2.4 ГГц, Lightning
Код товара : УТ-00065515
Артикул : Blink500 ProX B4
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Беспроводная система
Частотная характеристика
2.4 ГГц
Тип передачи
цифровая, GFSK
Микрофон
Комплектация
см. описание
Питание
от устройства
Максимальная частотная характиристика, Гц
20000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Основные
Направленность
Всенаправленный
Описание
Saramonic Blink500 ProX – второе обновление системы Blink500. Можно отметить увеличенное время работы: до 10 часов на одном заряде, сокращенную задержку: 8 мс вместо 12, улучшенное соотношение сигнал-шум (84 дб против 78), а также более крупный OLED экран с более понятным интерфейсом. В частности, теперь и на передатчике, и на приемнике отображаются шкалы с уровнем звука, что позволяет, к примеру, настроить усиление, когда вы снимаете сами себя, без участия оператора. Приемник Blink500 ProX RXDi совместим со всеми устройствами с интерфейсом Lightning, а встроенный выход на наушники позволяет осуществлять мониторинг звука во время записи.
Система Blink500 ProX может использоваться или с одним, или с двумя передатчиками, в зависимости от комплектации. Каждый передатчик оснащен встроенным микрофоном, что позволяет использовать их даже без петлички: это удобно в тех случаях, когда у вас нет времени на то, чтобы пропускать провода под одеждой. Использование Blink500 ProX также удобно в том плане, что вам не требуется большой опыт по правильному расположению петлички: достаточно просто закрепить передатчик на грудь с помощью встроенной клипсы, и он будет обеспечивать хорошее качество сигнала безо всякого шуршания, которое часто случается, если петличка закреплена неправильно. С другой стороны, Saramonic все-таки положил в базовый комплект 2 петличных микрофона: они гораздо менее заметны, особенно на черной одежде, или вообще могут быть спрятаны под ней.
При использовании 2 передатчиков, приемник может передавать сигнал или в стерео, с раздельно записью правого и левого канала, что удобно для последующей обработки, или в моно – такой вариант позволяет использовать аудио сразу, даже в онлайн-режиме. Уровень сигнала регулируется в пределах от 1/6 до 6/6. Приемник также имеет выход на наушники для мониторинга звука, что особенно удобно, если у вашей камеры такого выхода нет.
Передатчики серии Blink500 ProX крупнее, чем аналогичные модели конкурентов (Rode Wireless GO II, DJI Mic), но это компенсируется более надежным соединением в условиях помех или при записи на большом удалении от камеры. К сожалению, у системы Blink500 ProX отсутствует функция встроенной записи аудио, которая имеется у Rode Wireless GO II, DJI Mic.
Система заряжается в специальном зарядном кейсе, который снабжен собственным аккумулятором, обеспечивающим 2-3 полных зарядки приемника и передатчика при отсутствии доступа к электросети.
Комплектация
- 2 передатчика Blink500 ProX TX
- 1 приемник Blink500 ProX RXDi
- зарядный кейс
- 2 всенаправленных петличных микрофона с клипсой и поролоновой ветрозащитой
- 2 меховых ветрозащиты для встроенного микрофона
- кабель USB Type C для зарядки