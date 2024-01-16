Беспроводная система Saramonic Blink500 Pro B5, TX+RXUC, USB-C
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Характеристики
Описание
Компактная цифровая беспроводная система. Pro версия Blink 500 отличается от обычной четким OLED экраном, на котором отображается ключевая информация (уровень сигнала, уровень заряда, уровень усиления микрофона / громкости наушников, моно или стерео режим). Передатчик теперь можно подключить не только к микрофону, но и к линейному выходу (например, с пульта звукорежиссера), а к приемнику стало возможно подключить наушники – для живого мониторинга звука. Время работы на одном заряде увеличено с 6 до 8 часов, а дальность действия увеличена с 50 до 100 метров (без помех и препятствий).
Blink500 Pro B5 – это комплект с 1 передатчиком и компактным приемником RXUC, который устанавливается в USB-C разъем телефонов на Android. Благодаря компактности, такую конструкцию можно использовать даже на большинстве электронных стабилизаторов (стедикамов).
Система Blink 500 Pro может использоваться с 1 или 2 передатчиками. Каждый передатчик оснащен встроенным микрофоном, что позволяет использовать их даже без петлички: например, передатчик можно установить в опциональный держатель Blink500 Pro HM (с рукояткой) и использовать в качестве ручного микрофона (журналистика, сбор новостей). В комплекте даже имеется меховая ветрозащита для такого варианта использования. Система может выдавать сигнал в стерео, с раздельно записью правого и левого канала, что удобно для последующей обработки, либо сразу объединять их в единый моно сигнал – такой вариант позволит использовать видео сразу, даже в онлайн-режиме.
В комплекте идет профессиональный петличный микрофон SR-M1: если вам кажется, что сам по себе передатчик Blink 500 Pro выглядит в кадре слишком заметно, вы можете положить его в карман, закрепив на воротнике или лацкане малозаметную «петличку».
Создатели также продумали процесс зарядки: вместо того, чтобы отдельно заряжать приемник и передатчики, вы можете положить их все в штатный кейс и заряжать от встроенного аккумулятора кейса – как с беспроводными наушниками. Встроенного аккумулятора кейса хватает на 2-3 зарядки всего комплекта, заряжается он через USB-C порт. Приемники и передатчик также можно подключить к отдельным источниками питания: для этого сбоку у них расположены разъемы USB micro B – это может пригодиться в случае длительной работы, когда на перезарядку нет времени.