Описание

Saramonic Blink500 B2+ – беспроводная микрофонная система. Ее ключевой особенностью является универсальная: приемник можно подключить практически к любому устройству: в комплекте идут адаптеры для USB-C и Lightning интерфейсов, а также кабели 3.5 TRS и TRRS. Уникальной особенностью системы Blink500 B2+ является то, что ее можно подключить к 2 устройствам одновременно. Система работает на расстоянии до 150 м от камеры, при записи в шумных местах можно активировать двухступенчатое цифровое шумоподавление.

Передатчики со встроенными микрофонами можно закрепить на одежде как с помощью клипс, так и на магнитные крепления. Система также отличается длительным временем работы: передатчики могут работать без подзарядки до 20 часов, приемник - до 16 часов. В комплекте идет удобный аккумуляторный кейс, который позволяет 1 раз полностью перезарядить систему без доступа к розетке.

Система может работать как в моно, так и в стереорежиме: первое удобно для онлайн-трансляций, второе – для записи с последующей обработкой в редакторе. Также есть вариант записи «безопасной дорожки» на один из каналов: звук на нее будет записываться тише, поэтому данную дорожку можно будет использовать как запасной вариант при перегрузке микрофонов внезапными громкими звуками. Качество аудио находится на высоком уровне: 48 кГц 24 бита, соотношение сигнал / шум > 80 дБ, дисторсия менее 0.1%.

Saramonic Blink500 B2+ можно назвать очень интересной системой по соотношению цены и качества. К ее недостаткам можно отнести разве что отсутствие гнезд для подключения проводных петличных микрофонов и отсутствие внутренней записи на память передатчика, однако в этом ценовом сегменте (на 2024 год) ее пока не предлагает никто: микрофоны с такой функцией стоят от 2 раз больше. В целом, это удобная система с неплохо продуманной эргономикой и приятным скругленным дизайном без каких-либо глянцевых, блестящих элементов: микрофоны достаточно компактные, легкие, без труда крепятся на одежду и не отвлекают внимание зрителей.

Комплектация: