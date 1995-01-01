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    Беспроводная система Saramonic Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм

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    Код товара : УТ-00074617

    Артикул : Blink500B2+

    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм
    • Blink500 B2+, TX+TX+RX, USB-C, Lightning, 3.5 мм

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    13 990 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Saramonic Blink500 B2+ – беспроводная микрофонная система. Ее ключевой особенностью является универсальная: приемник можно подключить практически к любому устройству: в комплекте идут адаптеры для USB-C и Lightning интерфейсов, а также кабели 3.5 TRS и TRRS. Уникальной особенностью системы Blink500 B2+ является то, что ее можно подключить к 2 устройствам одновременно. Система работает на расстоянии до 150 м от камеры, при записи в шумных местах можно активировать двухступенчатое цифровое шумоподавление.

    Передатчики со встроенными микрофонами можно закрепить на одежде как с помощью клипс, так и на магнитные крепления. Система также отличается длительным временем работы: передатчики могут работать без подзарядки до 20 часов, приемник - до 16 часов. В комплекте идет удобный аккумуляторный кейс, который позволяет 1 раз полностью перезарядить систему без доступа к розетке. 

    Система может работать как в моно, так и в стереорежиме: первое удобно для онлайн-трансляций, второе – для записи с последующей обработкой в редакторе. Также есть вариант записи «безопасной дорожки» на один из каналов: звук на нее будет записываться тише, поэтому данную дорожку можно будет использовать как запасной вариант при перегрузке микрофонов внезапными громкими звуками. Качество аудио находится на высоком уровне: 48 кГц 24 бита, соотношение сигнал / шум > 80 дБ, дисторсия менее 0.1%.

    Saramonic Blink500 B2+ можно назвать очень интересной системой по соотношению цены и качества. К ее недостаткам можно отнести разве что отсутствие гнезд для подключения проводных петличных микрофонов и отсутствие внутренней записи на память передатчика, однако в этом ценовом сегменте (на 2024 год) ее пока не предлагает никто: микрофоны с такой функцией стоят от 2 раз больше. В целом, это удобная система с неплохо продуманной эргономикой и приятным скругленным дизайном без каких-либо глянцевых, блестящих элементов: микрофоны достаточно компактные, легкие, без труда крепятся на одежду и не отвлекают внимание зрителей. 

    Комплектация:

    • 2 передатчика TX со встроенными микрофонами
    • Приемник RX
    • Адаптер с интерфейсом USB-C
    • Адаптер с интерфейсом Lightning
    • Аудиокабель 3.5 мм TRS
    • Аудиокабель 3.5 мм TRRS
    • 2 магнитных крепления для передатчиков
    • 2 меховых ветрозащиты
    • Кабель USB-A / USB-C
    • Зарядный кейс
    • Тканевый чехол
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.