Беспроводная система Saramonic Blink100 B2, TX+TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
Код товара : УТ-00064854
Артикул : Blink100 B2
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Беспроводная система
Дальность действия (без помех), м
50
Тип передачи
цифровая, GFSK
Рабочая частота
2.4 ГГц
Передатчик
Крепление антенны
Встроенная
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
76
Макстимальная частотная характиристика, Гц
16000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Эквивалентный уровень шума, дБА
12.6
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Крепление антенны
Встроенная
Описание
Беспроводная система начального уровня для видеографов, видеоблогеров и других создателей контента. Работает в открытом диапазоне 2.4 ГГц с цифровым шифрованием сигнала, максимальная дальность составляет 50 м (в условиях прямой линии видимости между передатчиком и приемником). В передатчике размещен встроенный всенаправленный микрофон: просто закрепите его в районе груди и начинайте запись. Меховой экран эффективно защищает от проникновения в запись шума ветра. Также имеется режим цифрового шумоподавления (для его включения зажмите одновременно кнопки «+» и «–»).
Saramonic Blink100 B2 включает 2 передатчика (микрофона) и приемник. Все работают от встроенных литий-ионных аккумуляторов и заряжаются по USB. Одного заряда хватает приблизительно на 10 часов работы. В комплекте аудиокабели 3.5 мм TRS и TRRS – для подключения к камерам, а также в гарнитурные разъемы телефонов и компьютеров.