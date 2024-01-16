Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Беспроводная система Saramonic Blink100 B1, TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS

  • Blink100 B1, TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Blink100 B1, TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Blink100 B1, TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Blink100 B1, TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Blink100 B1, TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Blink100 B1, TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Blink100 B1, TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Blink100 B1, TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Blink100 B1, TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Blink100 B1, TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Blink100 B1, TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Blink100 B1, TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Blink100 B1, TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Blink100 B1, TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Blink100 B1, TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Blink100 B1, TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Blink100 B1, TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Blink100 B1, TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Blink100 B1, TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Blink100 B1, TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Blink100 B1, TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Blink100 B1, TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
  • Blink100 B1, TX+RX, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS / TRRS
Код товара:УТ-00064853
Артикул:Blink100 B1*

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Беспроводная система начального уровня для видеографов, видеоблогеров и других создателей контента. Работает в открытом диапазоне 2.4 ГГц с цифровым шифрованием сигнала, максимальная дальность составляет 50 м (в условиях прямой линии видимости между передатчиком и приемником). В передатчике размещен встроенный всенаправленный микрофон: просто закрепите его в районе груди и начинайте запись. Меховой экран эффективно защищает от проникновения в запись шума ветра. Также имеется режим цифрового шумоподавления (для его включения зажмите одновременно кнопки «+» и «–»).

Saramonic Blink100 B1 включает 1 передатчик (микрофон) и 1 приемник. Они работают от встроенных литий-ионных аккумуляторов и заряжаются по USB. Одного заряда хватает приблизительно на 10 часов работы. В комплекте аудиокабели 3.5 мм TRS и TRRS – для подключения к камерам, а также в гарнитурные разъемы телефонов и компьютеров.