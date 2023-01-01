Описание

Беспроводная система начального уровня для видеографов, видеоблогеров и других создателей контента. Работает в открытом диапазоне 2.4 ГГц с цифровым шифрованием сигнала, максимальная дальность составляет 50 м (в условиях прямой линии видимости между передатчиком и приемником). В передатчике размещен встроенный всенаправленный микрофон: просто закрепите его в районе груди и начинайте запись. Меховой экран эффективно защищает от проникновения в запись шума ветра. Также имеется режим цифрового шумоподавления (для его включения зажмите одновременно кнопки «+» и «–»).

Saramonic Blink100 B1 включает 1 передатчик (микрофон) и 1 приемник. Они работают от встроенных литий-ионных аккумуляторов и заряжаются по USB. Одного заряда хватает приблизительно на 10 часов работы. В комплекте аудиокабели 3.5 мм TRS и TRRS – для подключения к камерам, а также в гарнитурные разъемы телефонов и компьютеров.