Аудиомикшер Saramonic AX1 двухканальный, 3.5 мм TRS / TRRS, пассивный
Код товара : УТ-00058329
Артикул : AX1
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Передатчик
Вес
19 г
Микрофон
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Вес
19 г
Комплектация
микшер, кабель 3.5 мм TRS - TRS (WM4C-C35), кабель 3.5 мм TRS - TRRS (SR-PMC2), документация
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Вес
19 г
Описание
Накамерный пассивный микшер (аудиоадаптер) Saramonic AX1 позволяет сводить 2 отдельных источника с раздельной регулировкой уровня звука. Переключатель «моно / стерео» дает возможность выбора: свести 2 источника в моно на оба канала или вывести их раздельно. Поскольку данный микшер является пассивным, он работает только с микрофонами, имеющими собственный источник питания, а также с радиосистемами. По сути, он может только приглушать, а не усиливать один канал относительно другого. С другой стороны, он не увеличивает уровень шума, так как в схеме нет предусилителей.
Микшер устанавливается на стандартный штативный винт 1/4". Его также можно поставить в башмак камеры – для этого потребуется докупить простой переходник. В комплекте 2 кабеля: 3.5 TRS для подключения к камере и 3.5 TRRS для подключения к гарнитурному гнезду смартфона или комбинированному входу ноутбука или ПК.