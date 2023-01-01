Описание

Накамерный пассивный микшер (аудиоадаптер) Saramonic AX1 позволяет сводить 2 отдельных источника с раздельной регулировкой уровня звука. Переключатель «моно / стерео» дает возможность выбора: свести 2 источника в моно на оба канала или вывести их раздельно. Поскольку данный микшер является пассивным, он работает только с микрофонами, имеющими собственный источник питания, а также с радиосистемами. По сути, он может только приглушать, а не усиливать один канал относительно другого. С другой стороны, он не увеличивает уровень шума, так как в схеме нет предусилителей.

Микшер устанавливается на стандартный штативный винт 1/4". Его также можно поставить в башмак камеры – для этого потребуется докупить простой переходник. В комплекте 2 кабеля: 3.5 TRS для подключения к камере и 3.5 TRRS для подключения к гарнитурному гнезду смартфона или комбинированному входу ноутбука или ПК.