Saramonic представляет новую беспроводную радиосистему Saramonic Air — отличное решение для создания контента, кинопроизводства, живых мероприятий и звукозаписи в самых разных условиях.

Эта радиосистема обеспечивает высокое качество и стабильность звукозаписи, а также сверхкомпактный размер и вес передатчиков (11 г) позволяет незаметно крепить их на одежде. В комплекте с радиосистемой поставляются кабели и крепежные переходники для популярных типов устройств: фото- и кинокамер, смартфонов, планшетов, ноутбуков, рекордеров и многого другого. Приемник радиосистемы также можно присоединить напрямую к контактам башмака Multi Interface камер Sony (переходник приобретается отдельно).

И в ежедневных видеоблогах, и при записи интервью четкость звука нужна везде. Радиосистема Saramonic Air выводит ее на новый уровень благодаря эксклюзивным петличным микрофонам 9.7 мм. Их диафрагма 6 мм в 1.5 раза больше стандартной обеспечивает запись голоса и музыкальных инструментов во всех деталях, собирая каждую деталь от глубоких басов до высоких нот. Фронтальная диаграмма направленности улучшает восприятие звука. Микрофоны также отлично смотрятся на одежде. Приемник способен работать до 6.5 часов от одного заряда батареи при включенном дисплее. Приемник и передатчики могут заряжаться через разъем USB-C от сети или пауэрбанков во время работы. В комплект поставки входит жесткий кейс с встроенной батареей, который способен зарядить все элементы радиосистемы еще на 150%, обеспечивая общую длительность звукозаписи около 15 часов.

Приемник Saramonic Air RX

Отношение «сигнал шум» 90 дБ обеспечивает чистый звук, а максимальный уровень звукового давления 120 дБ позволит записать очень громкие звуки

Время работы приемника до 6.5 часов с включенным дисплеем (9.5 ч с выключенным дисплеем)

Переключатель режима выходного сигнала позволяет выбрать между режимами «моно», «стерео», «лимитер» и «запасной канал» (записывается при -6 дБ).

Разъем 3.5 мм для наушников для мониторинга

Двухуровневая система шумоподавления

Передатчик Saramonic Air TX

Разъем для петличного микрофона (микрофоны входят в комплект Saramonic Air 02)

Время работы до 10 часов

Встроенный всенаправленный микрофон диаметром 6мм, ветрозащита в комплекте

Дальность действия до 300 м (в условиях прямой видимости)

Кнопка отключения звука

Двухуровневая система шумоподавления

Комплект поставки

Передатчик × 2

Приёмник × 1

Зарядный кейс × 1

Кабель 3,5 мм TRS на TRS × 1

Кабель для передачи данных USB-C на USB-A × 1

Адаптер USB-C × 1

Ветрозащита × 2

Магнит × 2

Поясной зажим для приёмника × 1

Сумка для переноски × 1

Силиконовая заглушка × 1