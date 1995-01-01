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Карт-ридер SanDisk SD UHS-I

  • SD UHS-I
  • SD UHS-I
  • SD UHS-I
  • SD UHS-I
  • SD UHS-I
  • SD UHS-I
  • SD UHS-I
  • SD UHS-I
  • SD UHS-I
Код товара:УТ-00065673
Артикул:SDDR-C531-GNANN

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактный карт-ридер для работы с картами памяти формата SD / SDHC / SDXC UHS-I. Интерфейс USB 3.0 обеспечивает высокую скорость передачи данных: до 170 Мбайт/с. Занимает минимум места в багаже, легко брать с собой в дорогу.

Характеристики

  • Интерфейс: USB 3.0
  • Разъем: USB-A
  • Габариты: 31.75 x 62.99 x 8.13 мм
  • Сертификации: CE, FCC, RCM, KC, BSMI, UKCA, ICES
  • Номер изделия: SDDR-C531-GNANN