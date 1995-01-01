Карт-ридер SanDisk SD UHS-I

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Код товара: УТ-00065673 Артикул: SDDR-C531-GNANN Код товара: УТ-00065673 Артикул: SDDR-C531-GNANN Чтение карт памяти SD Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Чтение карт памяти SD Описание Компактный карт-ридер для работы с картами памяти формата SD / SDHC / SDXC UHS-I. Интерфейс USB 3.0 обеспечивает высокую скорость передачи данных: до 170 Мбайт/с. Занимает минимум места в багаже, легко брать с собой в дорогу. Характеристики Интерфейс: USB 3.0

Разъем: USB-A

Габариты: 31.75 x 62.99 x 8.13 мм

Сертификации: CE, FCC, RCM, KC, BSMI, UKCA, ICES

Номер изделия: SDDR-C531-GNANN Видео Наш обзор

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