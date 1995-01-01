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Карт-ридер SanDisk Extreme PRO CFexpress Type B

  • Extreme PRO CFexpress Type B
  • Extreme PRO CFexpress Type B
  • Extreme PRO CFexpress Type B
  • Extreme PRO CFexpress Type B
  • Extreme PRO CFexpress Type B
Код товара:УТ-00039585
Артикул:SDDR-F451-GNGNN / GNGEN

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Оптимальная скорость
Поддерживая скорость USB 3.1 Gen2, картридер3 SanDisk Extreme PRO® CFexpress® оптимизирует производительность карт CFexpress® Type B2 и обеспечивает эффективную работу в течение всего производственного цикла.

Для карт CFexpress® Type B
Это устройство поддерживает высокую скорость карт CFexpress® Type B2 и позволяет вам работать в нужном темпе.

Разъем USB-C
Картридер CFexpress® предназначен для работы с самыми современными ноутбуками и другими устройствами, поэтому он оснащен новейшим разъемом USB-C.

В комплект поставки входит кабель USB-C
Для повышения гибкости и лучшей организации рабочего пространства в комплект поставки картридера CFexpress® включен кабель USB-C длиной 50 см.

2-летняя ограниченная гарантия
Пользуйтесь преимуществами 2-летней ограниченной гарантии1 от SanDisk, ведущего бренда в области высокопроизводительных видеокарт.

Характеристики

  • Интерфейс: USB 3.1 Gen 2 Type C
  • Совместимость: для карт формата CFexpress® Type B
  • Габариты (Д х Ш х В): 106.48 x 63 x 23.53 мм
  • Сертификации: CE, FCC, RCM, KC, BSMI, UKCA, ICES

Оговорки

  1. См. www.sandisk.com/wug.
  2. Карта продается отдельно.
  3. USB 3.1 Gen 2 поддерживает скорость до 1250 МБ/с. Реальная производительность зависит от карты памяти, типа устройства, свойств файла, условий использования и других факторов.