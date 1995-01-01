Оптимальная скорость

Поддерживая скорость USB 3.1 Gen2, картридер3 SanDisk Extreme PRO® CFexpress® оптимизирует производительность карт CFexpress® Type B2 и обеспечивает эффективную работу в течение всего производственного цикла.

Для карт CFexpress® Type B

Это устройство поддерживает высокую скорость карт CFexpress® Type B2 и позволяет вам работать в нужном темпе.

Разъем USB-C

Картридер CFexpress® предназначен для работы с самыми современными ноутбуками и другими устройствами, поэтому он оснащен новейшим разъемом USB-C.

В комплект поставки входит кабель USB-C

Для повышения гибкости и лучшей организации рабочего пространства в комплект поставки картридера CFexpress® включен кабель USB-C длиной 50 см.

2-летняя ограниченная гарантия

Пользуйтесь преимуществами 2-летней ограниченной гарантии1 от SanDisk, ведущего бренда в области высокопроизводительных видеокарт.

Характеристики

Интерфейс: USB 3.1 Gen 2 Type C

Совместимость: для карт формата CFexpress® Type B

Габариты (Д х Ш х В): 106.48 x 63 x 23.53 мм

Сертификации: CE, FCC, RCM, KC, BSMI, UKCA, ICES

Оговорки