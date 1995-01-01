Описание

Картридер SanDisk ImageMate Pro работает с картами SD и microSD (UHS-II, UHS-I), а также с картами CompactFlash (до UDMA 7). Обеспечивает высокую скорость: до 312 МБ/с для карт SD и microSD и до 160 МБ/с для карт CompactFlash. Картридер оснащен интерфейсом USB 3.0, что позволяет переносить материалы до 10 раз быстрее, чем при использовании интерфейса USB 2.01, так что вы сможете максимально быстро увидеть все отснятые фотографии. К тому же устройство обратно совместимо с USB 2.0, что позволяет оптимизировать рабочие процессы.

Технология Plug and Play

Устройство SanDisk ImageMate Pro для чтения разных карт работает с большинством популярных форматов карт памяти, в том числе SDHC и SDXC, microSD, а также CompactFlash.

Поддержка различных карт памяти

Вне зависимости от того, какая у вас карта, — SD или microSD с интерфейсом UHS-II, UHS-I, вы можете использовать устройство SanDisk ImageMate Pro USB-C для разных карт. Устройство также работает с картами CompactFlash вплоть до UDMA 7.

Быстрая скорость передачи для оптимизации рабочих процессов

Благодаря скорости передачи данных до 312 МБ/с для карт SD и microSD и до 160 МБ/с для карт CompactFlash картридер SanDisk ImageMate Pro USB-C для разных карт обеспечивает безупречное быстродействие для более эффективных рабочих процессов.

Работа с портами USB 3.0 и 2.0

В картридере SanDisk ImageMate Pro USB-C для разных карт используется интерфейс USB 3.0, благодаря которому данные можно перемещать до 10 раз быстрее, чем с помощью интерфейса USB 2.01 при работе с портом USB 3.0, но устройство также работает и с портами USB 2.0.