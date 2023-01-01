Портативный твердотельный накопитель SanDisk Extreme PRO® Portable SSD — это надежное устройство в прочном корпусе, созданное производителем, которому доверяют профессиональные фотографы во всем мире. Практически вдвое быстрее накопителей предыдущего поколения!

Быстрый и надежный

Вы получите высокопроизводительный портативный накопитель большой емкости с интерфейсом NVMe™ и скоростью чтения/записи 2000 МБ/с2. Он достаточно прочный, чтобы выдержать любые испытания.

Работайте быстрее и дольше

Экономьте время, сохраняя и передавая данные с помощью производительного твердотельного накопителя в корпусе из штампованного алюминия, который служит радиатором, обеспечивающим стабильную скорость.

Созданный для путешествий

Надежное силиконовое покрытие стильного корпуса из штампованного алюминия обеспечивает дополнительную защиту накопителя, на который предоставляется 5-летняя ограниченная гарантия3. Так что вы можете путешествовать, ни о чем не беспокоясь.

Достаточно прочный, чтобы брать его с собой

Благодаря защите от падений с высоты до двух метров, защите степени IP55 от проникновения воды и пыли5, а также возможности крепления устройства с помощью карабина вы можете брать его с собой куда угодно.

Шифрование для дополнительной защиты

Вы можете защитить конфиденциальность содержимого накопителя с помощью пароля и встроенного 256-разрядного аппаратного шифрования AES4

Накопитель профессионального уровня

Создан SanDisk® — производителем, которому доверяют профессиональные фотографы во всем мире и на устройствах которого хранят лучшие снимки при выполнении самых сложных заданий.

Емкость: 2 ТБ

Интерфейс: USB 3.2 Gen 2 x2

Разъем: USB-C

Совместимость: USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с), USB 3.0, USB 2.0

Габариты (Д х Ш х В): 110.26 x 57.34 x 10.22 мм

Скорость последовательного чтения: 2000MB/s

Скорость последовательной записи: 2000MB/s

Комплект поставки

Портативный накопитель Extreme PRO Portable SSD

Кабель с разъемами USB-C и USB-C

Кабель с разъемами USB-C и USB-A

Руководство по безопасности и гарантийным обязательствам

Примечания