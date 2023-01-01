Внешний диск SanDisk Extreme Pro Portable SSD V2, 2TB
Код товара : УТ-00060818
Артикул : SDSSDE81-2T00-G25
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.094
Описание
Портативный твердотельный накопитель SanDisk Extreme PRO® Portable SSD — это надежное устройство в прочном корпусе, созданное производителем, которому доверяют профессиональные фотографы во всем мире. Практически вдвое быстрее накопителей предыдущего поколения!
Быстрый и надежный
Вы получите высокопроизводительный портативный накопитель большой емкости с интерфейсом NVMe™ и скоростью чтения/записи 2000 МБ/с2. Он достаточно прочный, чтобы выдержать любые испытания.
Работайте быстрее и дольше
Экономьте время, сохраняя и передавая данные с помощью производительного твердотельного накопителя в корпусе из штампованного алюминия, который служит радиатором, обеспечивающим стабильную скорость.
Созданный для путешествий
Надежное силиконовое покрытие стильного корпуса из штампованного алюминия обеспечивает дополнительную защиту накопителя, на который предоставляется 5-летняя ограниченная гарантия3. Так что вы можете путешествовать, ни о чем не беспокоясь.
Достаточно прочный, чтобы брать его с собой
Благодаря защите от падений с высоты до двух метров, защите степени IP55 от проникновения воды и пыли5, а также возможности крепления устройства с помощью карабина вы можете брать его с собой куда угодно.
Шифрование для дополнительной защиты
Вы можете защитить конфиденциальность содержимого накопителя с помощью пароля и встроенного 256-разрядного аппаратного шифрования AES4
Накопитель профессионального уровня
Создан SanDisk® — производителем, которому доверяют профессиональные фотографы во всем мире и на устройствах которого хранят лучшие снимки при выполнении самых сложных заданий.
- Емкость: 2 ТБ
- Интерфейс: USB 3.2 Gen 2 x2
- Разъем: USB-C
- Совместимость: USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с), USB 3.0, USB 2.0
- Габариты (Д х Ш х В): 110.26 x 57.34 x 10.22 мм
- Скорость последовательного чтения: 2000MB/s
- Скорость последовательной записи: 2000MB/s
Комплект поставки
- Портативный накопитель Extreme PRO Portable SSD
- Кабель с разъемами USB-C и USB-C
- Кабель с разъемами USB-C и USB-A
- Руководство по безопасности и гарантийным обязательствам
Примечания
- 2 ТБ = 2 000 000 000 000 байт. Фактически доступный пользователю объем памяти меньше.
- Скорость чтения и записи до 2000 МБ/с. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; скорость работы карты может быть ниже в зависимости от устройства, интерфейса, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ =1 000 000 байт. [Для 1 ТБ и 2 ТБ] Конфигурация тестовой системы: Материнская плата ASUS ROG Zenith II Extreme GAMING (контроллер Asmedia USB 3.2 Gen 2x2), 1 ТБ WD_Black SN750 NVMe™ SSD, 32-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3970X 3,69 ГГц, Windows® 10 Professional (64-разрядная). [Для 4 ТБ] Конфигурация тестовой системы: Материнская плата ASUS Prime B360M-A/CSM (хост-контроллер Intel USB 3.1), 2 ТБ WD_Black SN750 NVMe™ SSD, 8 ГБ RAM, Intel Core i3-8350K @ 4,01 ГГц
- См. www.sandisk.com/wug
- Для защиты паролем используется 256-разрядное шифрование AES, которое поддерживается операционными системами Windows 8, Windows 10 и macOS Big Sur и более поздних версий. Защита паролем и аппаратное шифрование не совместимы со смартфонами с интерфейсом USB Type-C, включая устройства на базе Android.
- По данным собственного тестирования. IPEC 60529 IP 55: Изделие выдерживает поток воды (30 кПА) в течение 3-х минут; ограниченный контакт с пылью не нарушает его работу. Прежде чем начать использовать устройство, убедитесь, что оно чистое и сухое