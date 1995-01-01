Описание

Мощный и портативный

Высокопроизводительный портативный накопитель большой емкости с интерфейсом NVMe™, скоростью чтения 1050 МБ/с2 и записи 1000 МБ/с2, который прекрасно подходит для работы над созданием потрясающих материалов и съемки невероятных фильмов.

Достаточно прочный, чтобы брать его с собой

Защита от падений с высоты до двух метров, пыле- и водонепроницаемость со степенью защиты IP555 означают, что этот прочный накопитель может выдерживать серьезные испытания.

Созданный для путешествий

5-летняя ограниченная гарантия3 и надежное силиконовое покрытие стильного корпуса обеспечивают дополнительную защиту накопителя. Вы можете ни о чем не беспокоиться.

Его можно брать с собой куда угодно

Вы также можете зафиксировать накопитель на ремне или рюкзаке с помощью удобного крепления для карабина, что обеспечит дополнительную защиту в пути.

Защита файлов

Вы можете защитить конфиденциальность содержимого накопителя с помощью пароля и встроенного 256-разрядного аппаратного шифрования AES4.

Накопитель профессионального уровня

Создан SanDisk® — производителем, которому доверяют профессиональные фотографы во всем мире и на устройствах которого хранят лучшие снимки и видеоматериалы.

Емкость: 4 Тб

Интерфейс: USB 3.2 Gen 2

Разъем: USB-C

Совместимость: USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), USB 3.0, USB 2.0

Габариты (Д х Ш х В): 100.54 х 52.42 х 8.95 мм

Комплект поставки

Портативный твердотельный накопитель Extreme Portable SSD

Кабель с разъемами USB-C и USB-C

Адаптер с разъемами USB-C и USB-A

Руководство по безопасности и гарантийным обязательствам.

Примечания