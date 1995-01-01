Прочный накопитель, готовый к любым испытаниям

Жизнь — это приключение. Высокоскоростной твердотельный накопитель SanDisk Extreme Portable SSD повышает вашу эффективность и подходит для мобильного образа жизни. Он практически вдвое быстрее накопителей предыдущего поколения, а также работает с телефонами iPhone 15 Plus/Pro/Max и Android.

Мощный и портативный

Высокопроизводительный портативный накопитель большой емкости с интерфейсом NVMe™, скоростью чтения 1050 МБ/с2 и записи 1000 МБ/с2, который прекрасно подходит для работы над созданием потрясающих материалов и съемки невероятных фильмов.

Достаточно прочный, чтобы брать его с собой

Защита от падений с высоты до 3 метров, пыле- и водонепроницаемость со степенью защиты IP65 означают, что этот прочный накопитель может выдерживать серьезные испытания.

Созданный для путешествий

5-летняя ограниченная гарантия и стойкое к истиранию силиконовое покрытие корпуса обеспечивают дополнительную защиту накопителя. Вы можете ни о чем не беспокоиться.

Его можно брать с собой куда угодно

Вы можете зафиксировать накопитель на ремне или рюкзаке с помощью удобного крепления для карабина, что обеспечит дополнительную защиту в пути.

Защита файлов

Защитите конфиденциальность содержимого накопителя с помощью пароля и встроенного 256-разрядного аппаратного шифрования AES.

Накопитель профессионального уровня

Создан SanDisk® — производителем, которому доверяют профессиональные фотографы во всем мире и на устройствах которого хранят лучшие снимки и видеоматериалы.

Технические характеристики

Емкость: 2 ТБ

Интерфейс: USB Type C 3.2 Gen 2

Габариты (Д х Ш х В): 100.8 х 52.55 х 9.6 мм

Комплект поставки

Портативный твердотельный накопитель Extreme Portable SSD

Кабель с разъемами USB-C и USB-C

Адаптер USB-C / USB-A

Руководство по безопасности и гарантийным обязательствам.

Совместимость:

Устройства с USB Type-C интерфейсом (ПК, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны:

iOS 13+

Android 11+

macOS v.11+

Windows 10+

Примечания:

1. 1 ГБ = 1 000 000 000 байт; 1 ТБ = 1 000 000 000 000 байт. Фактически доступный пользователю объем памяти меньше.

2. Скорость чтения до 1050 МБ/с, скорость записи до 1000 МБ/с. Данные основаны на результатах собственного тестирования. Производительность может быть ниже и зависит от используемого устройства, интерфейса, условий использования и других факторов. 1 МБ =1 000 000 байт. Конфигурация тестовой системы: Материнская плата ASUS ROG STRIX Z270E GAMING (контроллер Asmedia USB 3.1 Gen 2), 1 ТБ WD_Black SN750 NVMe™ SSD, Intel® Core™ i7-7700 CPU @ 4,20 ГГц, Windows® 10 Professional (64-разрядная)