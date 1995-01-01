Внешний диск SanDisk Extreme Portable SSD V2 1TB
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Характеристики
Описание
Прочный накопитель, готовый к любым испытаниям
Жизнь — это приключение. Портативный твердотельный накопитель SanDisk Extreme® повышает эффективность, а значит, подходит для вашего мобильного образа жизни. Практически вдвое быстрее накопителей предыдущего поколения!
Мощный и портативный
Высокопроизводительный портативный накопитель большой емкости с интерфейсом NVMe™, скоростью чтения 1050 МБ/с2 и записи 1000 МБ/с2, который прекрасно подходит для работы над созданием потрясающих материалов и съемки невероятных фильмов.
Достаточно прочный, чтобы брать его с собой
Защита от падений с высоты до двух метров, пыле- и водонепроницаемость со степенью защиты IP555 означают, что этот прочный накопитель может выдерживать серьезные испытания.
Созданный для путешествий
5-летняя ограниченная гарантия и надежное силиконовое покрытие стильного корпуса обеспечивают дополнительную защиту накопителя. Вы можете ни о чем не беспокоиться.
Его можно брать с собой куда угодно
Вы также можете зафиксировать накопитель на ремне или рюкзаке с помощью удобного крепления для карабина, что обеспечит дополнительную защиту в пути.
Защита файлов
Вы можете защитить конфиденциальность содержимого накопителя с помощью пароля и встроенного 256-разрядного аппаратного шифрования AES4.
Накопитель профессионального уровня
Создан SanDisk® — производителем, которому доверяют профессиональные фотографы во всем мире и на устройствах которого хранят лучшие снимки и видеоматериалы.
Технические характеристики
- Емкость: 1 ТБ
- Интерфейс: USB 3.2 Gen 2
- Разъем: USB-C
- Совместимость: USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), USB 3.0, USB 2.0
- Габариты (Д х Ш х В): 8.95 x 52.42 x 100.54 мм
Комплект поставки
- Портативный твердотельный накопитель Extreme Portable SSD
- Кабель с разъемами USB-C и USB-C
- Адаптер с разъемами USB-C и USB-A
- Руководство по безопасности и гарантийным обязательствам.
Примечания:
1. 1 ГБ = 1 000 000 000 байт; 1 ТБ = 1 000 000 000 000 байт. Фактически доступный пользователю объем памяти меньше.
2. Скорость чтения до 1050 МБ/с, скорость записи до 1000 МБ/с. Данные основаны на результатах собственного тестирования. Производительность может быть ниже и зависит от используемого устройства, интерфейса, условий использования и других факторов. 1 МБ =1 000 000 байт. Конфигурация тестовой системы: Материнская плата ASUS ROG STRIX Z270E GAMING (контроллер Asmedia USB 3.1 Gen 2), 1 ТБ WD_Black SN750 NVMe™ SSD, Intel® Core™ i7-7700 CPU @ 4,20 ГГц, Windows® 10 Professional (64-разрядная)