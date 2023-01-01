Описание

Длиннофокусный объектив для полнокадровых камер Sony. Очень компактный и легкий, благодаря чему хорошо сочетается с беззеркальными фотоаппаратами. Высокая светосила f/1.8 позволяет снимать при слабом освещении, а также творчески управлять глубиной резкости. Функция Preset Aperture Control позволяет плавно изменять значения диафрагмы с помощью кольца на объективе: в положении М1 оно отвечает за ручную фокусировку, в положении М2 – за диафрагмирование. Сложная оптическая схема с 5 специальными элементами обеспечивает эффективную коррекцию различных видов оптических аберраций. Резкость отличная даже на полностью открытой диафрагме, что можно видеть из графика MTF.

Объектив выполнен в матовом пластиковом корпусе с металлическим байонетным креплением. Современный линейный шаговый мотор обеспечивает плавный и быстрый автофокус, что хорошо подходит как для фото-, так и для видеосъемки. В отличие от версии этого объектива для камер Fujifilm, данная модель не обладает защитой от пыли и влаги.