Объектив Samyang AF 45mm f/1.8 Sony FE
Код товара : УТ-00053040
Артикул : ФС-00027423
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
49
Минимальное фокусное расстояние, мм
45
Относительное отверстие
1:1.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.45 м
Угол поля зрения
52.3°
Конструкция объектива
7 элементов в 6 группах (2 асферических, 1 со сверхнизкой дисперсией)
Физические характеристики
Вес
162 г
Размеры товара
61.8 х 56.1 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Компактный и недорогой полнокадровый объектив для беззеркальных камер Sony. Samyang AF 45mm f/1.8 стоит значительно дешевле, чем ближайшие аналоги от Sigma и Tamron, не говоря уже про фирменную оптику Sony, и, тем не менее, этот объектив обеспечивает высокое качество изображения. Объектив поддерживает автофокус, и в отличие от ранних AF моделей Samyang, фокусируется быстро и точно, даже если ваш объект активно перемещается. Благодаря высокой светосиле f/1.8 объектив дает широкие возможности по выделению объекта из фона с помощью размытия заднего плана.
Характер рисунка (размытия) – не идеальный, но хороший. Размытие иногда может быть немного «нервным», с резковатыми линиями, но это встречается на так часто. На открытой диафрагме объектив демонстрирует высокую резкость практически по всему кадру, за исключением самых краев изображения. При закрытии диафрагмы на 1-2 ступени это практически полностью исправляется. Аберраций совсем немного, виньетирование и дисторсия незначительные. Во многом за это нужно благодарить оптическую схему с 2 асферическими и 1 низкодисперсионным (ED) элементом. 9-лепестковая диафрагма обеспечивает красивые округлые блики от источников света в расфокусированных областях кадра. Фокусировка внутренняя, все перемещения линз происходят только внутри корпуса. При фокусировке на минимальной дистанции качество изображения не деградирует благодаря плавающей группе линз.Для автофокуса используется линейный шаговый мотор, тихий и довольно быстрый.
Благодаря компактности и небольшой цене объектив можно рекомендовать широкому кругу фотографов-любителей и профессионалам с ограниченным бюджетом. Он хорошо подходит в качестве повседневного объектива, который можно взять на прогулку, встречу с друзьями и так далее. Также можно использовать для съемки блога в домашних условиях.