Описание

Очень компактный объектив-блинчик (длина без бленды всего 33 мм) для полнокадровых беззеркальных камер Sony. Благодаря умеренно-широкому углу зрения и достаточно высокой светосиле этот объектив отлично подходит для повседневного ношения, когда вы хотите передвигаться налегке. Оптическая схема довольно простая, как и у всех «блинчиков»: 7 элементов в 6 группах, из них 2 асферика и 1 элемент с высокой рефракцией (HR). Асферические элементы хорошо исправляют искажения геометрии (дисторсия практически незаметна) и другие виды аберраций. Хотя здесь нет низкодисперсионных элементов, хроматические аберрации также не бросаются в глаза.

Фокусировка осуществляется всей линзогруппой, без плавающих элементов. Благодаря линейному шаговому мотору она осуществляется практически бесшумно, плавно и с хорошей скоростью.

Как можно видеть из MTF графика, даже на открытой диафрагме объектив вполне резок в центральных 2/3 кадра, хотя к самым границам изображения контраст, конечно, падает – это исправляется при диафрагмировании на пару ступеней. Боке приятное: хотя и не обладает выдающимися художественными качествами, но и не раздражает нервозностью, контуризацией линий. При съемке на открытой диафрагме в вечернее или ночное время можно получить множество красивых округлых бликов от расфокусированных ламп и других источников света.

В комплекте с объективом идет небольшая бленда, которая дополнительно защищает от возникновения бликов при съемке с контровым светом, а также просто прикрывает переднюю линзу от физических повреждений.

Данный объектив, конечно, не относится к профессиональной линейке. Как и большинство блинчиков, он предназначен для отдыха, непринужденной съемки во время встреч с друзьями, прогулок по городу, путешествий. Камера с ним ощущается компактной и легкой, при этом он обладает более высоким качеством изображения, чем такие kit-объективы, как например, Sony FE 28-70/3.5-5.6. Конечно, фиксфокальные объективы менее универсальны по сравнению с зумами, однако умеренно-широкий угол позволяет снимать разные сюжеты, от пейзажа до портрета.