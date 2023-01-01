Объектив Samyang AF 35mm f/1.8 Sony FE
Код товара : УТ-00053039
Артикул : ФС-00031485
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
58
Относительное отверстие
1:1.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.29 м
Угол поля зрения
63.6°
Конструкция объектива
10 элементов в 8 группах (2 асферических, 2 с высоким коэффициентом рефракции)
Физические характеристики
Вес
210 г
Размеры товара
65 х 63.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Умеренно-широкоугольный объектив с классическим фокусным расстоянием 35 мм. Хорошо подходит для съемки ростовых и групповых портретов благодаря высокой светосиле, которая позволяет эффективно выделять снимаемый объект из фона с помощью художественного размытия заднего плана. Очень компактный и легкий – отлично подходит для постоянного ношения на камере: легко взять с собой на прогулку или встречу с друзьями. Как можно видеть из графика MTF, объектив очень резок по всей площади кадра даже на открытой диафрагме.
9-лепестковая диафрагма обеспечивает красивые округлые блики от источников света, находящихся в расфокусированных областях кадра. Кольцо фокусировки можно также использовать для контроля диафрагмы: для этого на корпусе расположен переключатель M1 / M2. Фокусировка работает быстро и точно благодаря новому линейному шаговому мотору Linear STM.
Корпус объектива по большей части выполнен из пластика, но байонетное крепление металлическое. Также присутствует защита от пыли и влаги в виде нескольких уплотнителей.