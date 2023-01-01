Описание

Умеренно-широкоугольный объектив с классическим фокусным расстоянием 35 мм. Хорошо подходит для съемки ростовых и групповых портретов благодаря высокой светосиле, которая позволяет эффективно выделять снимаемый объект из фона с помощью художественного размытия заднего плана. Очень компактный и легкий – отлично подходит для постоянного ношения на камере: легко взять с собой на прогулку или встречу с друзьями. Как можно видеть из графика MTF, объектив очень резок по всей площади кадра даже на открытой диафрагме.

9-лепестковая диафрагма обеспечивает красивые округлые блики от источников света, находящихся в расфокусированных областях кадра. Кольцо фокусировки можно также использовать для контроля диафрагмы: для этого на корпусе расположен переключатель M1 / M2. Фокусировка работает быстро и точно благодаря новому линейному шаговому мотору Linear STM.

Корпус объектива по большей части выполнен из пластика, но байонетное крепление металлическое. Также присутствует защита от пыли и влаги в виде нескольких уплотнителей.