Описание

Компактный широкоугольный объектив для полнокадровых беззеркальных камер Sony с хорошей светосилой и высоким разрешением. Отличный выбор для повседневной съемки, отдыха, путешествий, пейзажей, уличной съемки и других сюжетов. Автофокусировка тихая, плавная и быстрая, объектив вполне подходит для съемки видео. Благодаря нескольким асферическим элементам и 2 линзам с высоким коэффициентом рефракции линейная дисторсия и хроматические аберрации находятся на незначительном уровне. У объектива приятный рисунок, с мягким размытием фона. Благодаря просветляющему покрытию UMC снижен эффект бликов и ореолов при контровой съемке.

Как можно видеть на графике MTF, а также на тестовых снимках, для своих компактных размеров и невысокой цены Samyang AF 24mm f/2.8 обладает превосходным качеством изображения.

В комплекте с объективом идет жесткий чехол, крышки и небольшая бленда.