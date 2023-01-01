Объектив Samyang AF 24mm f/2.8 Sony FE
Код товара : УТ-00032255
Артикул : ФС-00023930
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Описание
Компактный широкоугольный объектив для полнокадровых беззеркальных камер Sony с хорошей светосилой и высоким разрешением. Отличный выбор для повседневной съемки, отдыха, путешествий, пейзажей, уличной съемки и других сюжетов. Автофокусировка тихая, плавная и быстрая, объектив вполне подходит для съемки видео. Благодаря нескольким асферическим элементам и 2 линзам с высоким коэффициентом рефракции линейная дисторсия и хроматические аберрации находятся на незначительном уровне. У объектива приятный рисунок, с мягким размытием фона. Благодаря просветляющему покрытию UMC снижен эффект бликов и ореолов при контровой съемке.
Как можно видеть на графике MTF, а также на тестовых снимках, для своих компактных размеров и невысокой цены Samyang AF 24mm f/2.8 обладает превосходным качеством изображения.
В комплекте с объективом идет жесткий чехол, крышки и небольшая бленда.