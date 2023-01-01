Описание

Светосильный широкоугольный объектив, хорошо подходит для астрофотографии, пейзажной съемки, съемки видео. Оптическая схема, включающая 7 специальных элементов (2 асферических, 2 низкодисперсионных, 3 с высоким коэффициентом рефракции), обеспечивает высокую резкость и низкий уровень аберраций, включая кому, что особенно важно при съемке звезд и ночных пейзажей. Автофокус работает быстро и плавно, отдельная кнопка Focus Hold на корпусе может быть назначена для моментального перевода фокуса на заранее заданную дистанцию (например, на бесконечность). Ее также можно назначить на какую-либо другую функцию.

Переключатель на объективе позволяет задать 2 разных функции для кольца фокусировки: например, в положении M1 кольцо будет отвечать за ручную фокусировку, а в положении M2 – управлять диафрагмой объектива. Несмотря на довольно высокую светосилу f/1.8 объектив очень компактный и легкий (всего 230 г, 7 см в длину), поэтому его удобно использовать на беззеркальных камерах Sony: как на полнокадровых, так и на APS-C моделях.

Короткая минимальная дистанция фокусировки (19 см) позволяет снимать крупные планы с широкой перспективой. Корпус объектива выполнен в основном из пластика, байонет металлический, имеется защита от пыли и влаги (5 уплотнителей).