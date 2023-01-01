Описание

Объектив из серии миниатюрной (Tiny) оптики Samyang. Очень легкий: всего 145 г, со сверхшироким углом поля зрения: 100°, с быстрым автофокусом и высоки качеством изображения. Из 9 линз в оптической схеме 8 являются специальными: 3 асферических, 3 низкодисперсионных и 2 элемента с высокой рефракцией. Это обеспечивает низкий уровень виньетирования и хроматических аберраций, низкую дисторсию, высокую резкость и контраст с яркими, чистыми цветами.

Новый линейный шаговый мотор Linear STM обеспечивает быстроту и точность, когда вам надо сфокусироваться даже на активно передвигающемся объекте съемки. Сверхширокий угол поля зрения отлично подходит для пейзажей, панорам, репортажной съемки. Благодаря низкому весу, объектив легко балансируется на электронных стабилизаторах, если вы снимаете видео или тайм-лапс.