Объектив Samyang AF 18mm f/2.8 Sony FE
Код товара : УТ-00053037
Артикул : ФС-00028507
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
58
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.25 м
Угол поля зрения
100.1°
Конструкция объектива
9 элементов в 8 группах (3 асферических, 3 низкодисперсионных, 1 с высоким коэффициентом рефракции)
Физические характеристики
Вес
145 г
Размеры товара
63.5 х 60.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Объектив из серии миниатюрной (Tiny) оптики Samyang. Очень легкий: всего 145 г, со сверхшироким углом поля зрения: 100°, с быстрым автофокусом и высоки качеством изображения. Из 9 линз в оптической схеме 8 являются специальными: 3 асферических, 3 низкодисперсионных и 2 элемента с высокой рефракцией. Это обеспечивает низкий уровень виньетирования и хроматических аберраций, низкую дисторсию, высокую резкость и контраст с яркими, чистыми цветами.
Новый линейный шаговый мотор Linear STM обеспечивает быстроту и точность, когда вам надо сфокусироваться даже на активно передвигающемся объекте съемки. Сверхширокий угол поля зрения отлично подходит для пейзажей, панорам, репортажной съемки. Благодаря низкому весу, объектив легко балансируется на электронных стабилизаторах, если вы снимаете видео или тайм-лапс.