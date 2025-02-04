Полнокадровый автофокусный объектив для камер Sony, самый широкоугольный объектив в своем сегменте (на момент выпуска). Samyang AF 14mm f/2.8 - не адаптированная версия, он изначально проектировался для камер Sony, с учетом особенностей распространения света и расстояния между объективом и сенсором. Оптическая схема включает 14 элементов, объединенных в 10 групп. Три элемента относятся к асферическим, еще два выполнены из стекла со сверхнизким коэффициентом рассеивания. Обзоры отмечают достаточно низкий уровень хроматических аберраций, хотя по краям кадра они могут достигать размеров в 1-1.5 пикселя. Бочкообразная дисторсия также хорошо заметна - около 3.5% - но для 14-мм объектива с полем зрения 113.9° это неплохой результат. Разрешающая способность объектива вполне способна удовлетворить даже самые строгие требования, выставляемые современными камерами типа A7R II. Объектив весьма резок на f/2.8, закрытие диафрагмы до f/8 - f/11 дает довольно незначительный прирост. По качеству картинки он значительно превосходит своего предшественника, 14mm f/2.8 ED AS IF UMC, хотя и тот объектив был весьма неплох. Тем не менее, следует отметить, что в 2016 году компания Samyang также представила «мануальный» XP 14mm F2.4, чьи оптические возможности впечатляют еще больше.

Автофокусировка с новыми камерами Sony работает быстро. Лучше всего объектив работает с камерами, имеющими фазовые фокусировочные датчики на матрице - с ними он наводится на резкость за 0.25-0.3 с (при достаточном уровне освещения). Фокус можно в любой момент довести вручную простым поворотом кольца на корпусе. Помимо автофокуса работает и автоматическая экспозиция. Просветляющее покрытие Ultra Multi Coating (UMC), хотя и не является чем-то новым для оптики Samyang, достаточно хорошо справляется с боковым и контровым светом. Для борьбы с ним объектив также оснащен лепестковой металлической блендой, которая заодно защищает переднюю линзу от нежелательных контактов. Конструкция объектива, к сожалению, не предусматривает использование резьбовых светофильтров.

Samyang AF 14mm f/2.8 FE выполняется в металлическом корпусе. Это крупный объектив, но с камерами типа A7 он сочетается неплохо. Фокусировка внутренняя, без выдвижения или вращения каких-либо частей корпуса. Samyang AF 14mm f/2.8 FE представляет собой заманчивое соотношение цены и качества. Более того, на 2016 - 2017 годы он будет одним из немногих сверхширокоугольных объективов для полнокадровых беззеркальных камер Sony.